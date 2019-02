Oscars: Rami Malek sacré meilleur acteur pour "Bohemian Rhapsody"

Hollywood (Etats-Unis), 25 fév 2019 (AFP) - Rami Malek a remporté dimanche soir l'Oscar du meilleur acteur pour son interprétation du légendaire Freddie Mercury, le leader du groupe Queen, dans "Bohemian Rhapsody".

"Je n'étais peut-être pas le choix le plus évident mais j'imagine que ça a marché", a lancé avec humour en recevant la statuette celui qui l'a emporté face à Christian Bale, Bradley Cooper, Willem Dafoe et Viggo Mortensen.

La voix pleine d'émotion, Rami Malek a aussi rendu hommage à ses parents, qui ont émigré d'Egypte vers les Etats-Unis avant sa naissance.

"Ma mère est là quelque part", a-t-il lancé sous les applaudissements. "Je t'aime! A ma famille, merci pour tout ça. Vous savez, mon père n'a pu rien voir de tout ça. Mais je pense qu'il me regarde de là-haut en ce moment. C'est un moment énorme", a-t-il ajouté.

Et "merci à vous, Queen. Merci de m'avoir autorisé à jouer un tout petit rôle dans votre héritage extraordinaire. Je vous en suis redevable pour toujours", a-t-il encore dit.

"Je pense à quoi ça aurait ressemblé de dire au petit Rami qu'un jour tout ça lui arriverait. Et je pense que son cerveau de petit garçon aux cheveux bouclés aurait explosé. Il avait du mal avec son identité, essayait de savoir qui il était. Et je pense à chaque personne qui a du mal avec son identité. Regardez, nous avons fait un film sur un homme gay, un migrant, qui a vécu sa vie en étant lui-même, sans peur et sans reproches", a-t-il poursuivi.

"Le fait que je le célèbre et que je célèbre cette histoire avec vous ce soir est la preuve que nous avons besoin d'histoires comme celle-ci. Je suis le fils de migrants d'Egypte, un Américain de première génération", a-t-il conclu sous les applaudissements.