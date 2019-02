Regina King ("Si Beale Street pouvait parler") Oscar du meilleur second rôle féminin

Hollywood (Etats-Unis), 25 fév 2019 (AFP) - L'actrice américaine Regina King a reçu dimanche l'Oscar du meilleur second rôle féminin pour son interprétation du personnage de Sharon Rivers dans le film "Si Beale Street pouvait parler".

C'est le premier Oscar pour la comédienne de 48 ans, qui était la favorite des pronostics et avait déjà emporté le Golden Globe dans la catégorie en janvier.

Lors de son discours de remerciement, Regina King a rendu hommage à l'écrivain James Baldwin, dont le roman, "Si Beale Street pouvait parler", sorti en 1974, a été adapté par le réalisateur Barry Jenkins.

Elle a aussi salué le metteur en scène, qui a donné à cette oeuvre "tant d'amour et de soutien". "Je suis un exemple de ce que peut devenir quelqu'un lorsqu'on lui donne de l'amour et du soutien", a ajouté l'actrice, remerciant sa mère, qui était dans la salle.

Dans le métier depuis 30 ans, Regina King a signé des prestations remarquées dans "Ennemi d'Etat" ou "Ray", mais n'a connu que récemment les honneurs de récompenses majeures.

Elle a notamment remporté trois Emmy Awards, les récompenses de la télévision américaine, ces quatre dernières années, pour différents rôles dans la mini-série "American Crime" et, plus récemment, dans la mini-série de Netflix "Seven Seconds".