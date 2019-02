Ajaccio, 24 fév 2019 (AFP) - Les incendies qui ont détruit plus de 1.300 hectares de végétation continuaient à sévir dimanche matin en Corse, notamment dans la région de la Balagne, a-t-on appris dimanche auprès des secours.

L'incendie le plus important s'est déclaré vers 20 heures samedi à Calenzana, près de Calvi, et avait déjà parcouru plus de 900 hectares dimanche matin, sans "maison brûlée ni blessé", selon le maire Pierre Guidoni.

Joint par l'AFP, M. Guidoni a raconté que "le feu a traversé le village en moins d'une demi-heure, c'était impressionnant". Le maire a dénoncé "une catastrophe écologique inadminissible", fustigeant un acte "criminel et lâche".

Sur BFMTV dimanche, le préfet de Haute-Corse Gérard Gavory évoquait des "écobuages pas maîtrisés" pour expliquer ces incendies.

"J'ai eu vraiment peur cette nuit notamment pour mes personnes âgées. On a réussi à les confiner chez eux et à leur porter assistance", a ajouté le maire de Calenzana. Les mesures de confinement ont été levées dimanche matin, a indiqué la préfecture, le danger pour le village s'étant écarté car le feu s'est dirigé vers les crêtes.

Cet incendie ainsi qu'une vingtaine d'autres en Haute-Corse a été favorisé par un vent violent tourbillonnant. Dimanche matin, 110 personnes (pompiers et gendarmes) étaient encore mobilisées. La préfecture a annoncé le renfort à la mi-journée de trois Canadairs et un Tracker pour lutter contre le feu.

Sur Twitter, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a exprimé son soutien : "Mes pensées accompagnent les sapeurs-pompiers de Haute-Corse et les militaires de la sécurité civile de Corte (...)".

La Corse du Sud a également connu une nuit difficile avec de multiples départs de feu. L'incendie le plus important du département sévissait toujours dimanche matin à Tolla, à l'Est d'Ajaccio, ont indiqué les pompiers à l'AFP.

Parti aux alentours de 19h30 sur les crêtes, il a déjà ravagé 50 hectares et restait inaccessible aux sapeurs-pompiers, sans menacer le village.

Un autre incendie déclenché aux alentours de 19h40 sur la commune de Sampolo a ravagé 32 hectares, selon une dernière estimation des pompiers. Dans la nuit le feu a menacé un temps le village, obligeant les sapeurs-pompiers à procéder à la défense de nombreuses habitations et à la mise en sécurité de 12 personnes. 45 soldats du feu restaient mobilisés sur place dimanche matin.

L'île de Beauté est toujours touchée par les vents violents qui ont toutefois baissé d'intensité dimanche matin. Météo-France a placé les deux départements corses sous "vigilance jaune" au vent fort jusqu'à 15 heures.