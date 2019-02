Venezuela: Washington va "passer aux actes" pour soutenir la démocratie (Pompeo)

Washington, 24 fév 2019 (AFP) - Les Etats-Unis ont affirmé samedi qu'ils vont "passer aux actes" pour soutenir la démocratie au Venezuela tout en qualifiant de "brutes" les forces de sécurité du président Nicolas Maduro qui ont ouvert le feu sur des manifestants.

"Les Etats-Unis vont passer aux actes contre ceux qui s'opposent à la restauration pacifique de la démocratie au #Venezuela. Maintenant, le temps est venu d'agir pour soutenir les besoins du peuple vénézuélien désespéré", a écrit le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo sur Twitter.

"Nous sommes solidaires avec ceux qui poursuivent leur lutte pour la liberté. #EstamosUnidosVE."

M. Pompeo a qualifié de "brutes" les forces de sécurité loyales au président Maduro qui ont tiré sur des manifestants faisant deux morts, selon l'ONG Foro Penal, opposée au gouvernement de Maduro, et plus de 300 blessés, dont des Colombiens, selon le gouvernement colombien et différentes sources.

Les forces de l'ordre ont ouvert le feu aux frontières du Venezuela sur des partisans de l'opposant Juan Guaido afin d'empêcher l'entrée d'aide humanitaire internationale depuis des pays voisins, comme l'a ordonné Nicolas Maduro.

"Notre profonde sympathie aux familles de ceux qui sont morts en raison de ces actes criminels. Nous nous rallions à leur demande de justice", a poursuivi M. Pompeo.