Bordeaux: quelques milliers de "gilets jaunes" manifestent, heurts en fin d'après-midi

Bordeaux, 23 fév 2019 (AFP) - Quelques milliers de "gilets jaunes" ont défilé samedi à Bordeaux, témoignant d'une mobilisation quasi intacte dans ce bastion du mouvement, avec quelques heurts, désormais habituels, en fin d'après-midi.

Alors que la grande majorité de la manifestation, qui s'est déroulée dans le calme, s'était dispersée vers 17h30, quelques centaines de personnes se sont dirigées vers la place Pey-Berland, théâtre habituel de débordements.

Des manifestants, au milieu de "gilets jaunes" badauds et de passants, ainsi que les forces de l'ordre, ont échangé projectiles divers, bouteilles, plots de plastique léger, contre jets de lacrymogènes et de canons à eau pendant une petite demi-heure sur cette place de la mairie.

Les forces de l'ordre, qui ont tiré quelques balles de défense, repoussaient ensuite petit à petit les manifestants vers d'autres axes plus excentrés et vers les quais de Garonne, où s'opère généralement la dislocation finale.

Selon un journaliste de l'AFP, deux personnes blessées ont été soignées sur place et conduites par les pompiers et au moins deux personnes ont été interpellées.

La mobilisation est restée importante, ne s'effritant que légèrement face aux 4.500 manifestants recensés la semaine dernière par la police. La préfecture de Gironde ne donne plus de chiffres.

Plus tôt dans l'après-midi, des organisateurs avaient clairement montré leur volonté d'une démonstration pacifique en bloquant eux-mêmes l'accès à la place Pey-Berland, à l'aide d'une large banderole grise où s'inscrivait, en lettres jaunes, "Pas de Pey-Berland aujourd'hui", détournant ainsi le cortège.

Aucun incident, hormis quelques tags, jets d'oeufs et huées contre les forces de l'ordre, n'était survenu jusqu'à la fin d'après-midi.

Le défilé, derrière une grande banderole "nous n'avons pas d'armes, vous n'avez pas d'âme", avait commencé dans une ambiance bon enfant, sur un itinéraire plus court que d'habitude, obligeant les manifestants à repasser souvent au même endroit.

Le mouvement ne s'essouffle "pas du tout", selon des "gilets jaunes" à l'AFP. "On est de plus en plus nombreux, on s'accroche et on ne lâche rien", selon Jon, 22 ans, venu du bassin d'Arcachon.

Une "assemblée citoyenne", organisée en fin d'après-midi et déclarée en préfecture, a rassemblé quelques dizaines de "gilets jaunes".

Les manifestations dans la capitale girondine se sont toujours terminées par des heurts plus ou moins violents avec les forces de l'ordre, faisant souvent des blessés de part et d'autre.

Les syndicats de police de la capitale girondine, dans une lettre commune, ont saisi vendredi leurs autorités nationales pour "rapporter la lassitude morale et physique" des agents et réclamer des moyens de lutte plus efficaces contre "la guérilla urbaine".