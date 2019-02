Mode à Milan: Salvatore Ferragamo ouvre la journée sous des voûtes d'église

Milan, 23 fév 2019 (AFP) - Dans les salles voûtées de la Rotonde de la Besana, église désacralisée de style baroque tardif, Salvatore Ferragamo a présenté samedi la nouvelle collection mixte Automne-Hiver de la maison de luxe florentine.

Le point de départ de cette collection, Paul Andrew, directeur artistique pour la mode femmes, est allé le chercher dans les archives, riches et très documentées, de la marque. "Je crée toutes mes collections en partant de la chaussure qui dicte tout le reste. Cette fois, je me suis inspiré d'un escarpin compensé de 1942 fait en patchwork de suède multicolore qui a permis de déterminer la palette de couleurs", a déclaré le créateur à l'AFP en marge du défilé.

"Cette chaussure a l'air tellement moderne bien qu'elle date du début des années 40. Salvatore était en avance sur son temps et je me suis demandé comment il dessinerait sa collection aujourd'hui dans cet esprit d'innovation. La collection est donc pleine de vêtements qui ont l'air simple mais qui sont la combinaison de l'artisanat traditionnel avec la technologie", a ajouté le créateur.

Le répertoire de la maison familiale est mis en évidence mais dans l'idée d'un luxe simple et sans prétention: le cuir suède, nappa, lézard ou serpent se retrouvent sur les pantalons, les vestes, les manteaux, les chemises, en applications locales ou uniformément. Et c'est dans les détails que se jouent la modernité: les vestes comme les manteaux sont cintrés par des cordons avec arrêt à pression - utilisé normalement dans les vêtements techniques ou sportswear.

- 'Luxe simple' -

Des combinaisons pantalons monochromes sont agrémentées de fermeture éclair placées en travers du corps. Des manteaux de couverture en cashmere, des pulls en laine réalisés à la main transmettent cette idée d'un luxe simple et spontané. Quelques motifs apparaissent, inspirés de foulards d'archive de Ferragamo.

La maison de luxe italienne avait annoncé en milieu de semaine la nomination de Paul Andrew au poste de directeur artistique de toutes les activités de la marque, Femmes, Hommes, Chaussures et Accessoires. Sous sa houlette, son compère, le français Guillaume Meilland, mettra en oeuvre les collections hommes en occupant la direction du studio de création.

Chez Roberto Cavalli, le directeur artistique Paul Surridge, lui aussi britannique, a dévoilé sa nouvelle collection Hommes-Femmes Automne-Hiver, guidé par ce qu'il a définit comme "son instinct".

Le créateur a voulu comme toujours jouer avec les codes de la maison, célèbre notamment pour ses imprimés animaliers, en s'interrogeant sur l'idée du statut que portent en eux les vêtements "et à la persistence de la mémoire", a-t-il déclaré en coulisses à l'AFP après le défilé. Une façon d'écrire la continuité en n'oubliant pas le passé d'une maison fondée au milieu des années 70 par Roberto Cavalli lui-meme, personnage excentrique et maître du glamour.

"J'ai voulu poursuivre l'idée du raffinement, de la beauté, pour réaliser quelque chose de délicatement exquis", a poursuivi Surridge qui dessine pour la maison depuis 2017.

On comprend cette idée à travers l'utilisation d'un motif tigre, fil rouge de toute la collection, réinterprété dans un style moderniste et des tons inattendues: bleu nuit, bougainvilliers, moutarde d'un coté et dans une variante de couleurs pastels de l'autre. Une palette qui guide toute la collection de manteaux, vestes, pantalons aux formes élégantes et masculines. Le motif python, autre élément cher à la marque, est ici reproduit sur du jacquard peint à la main ou brodé en sequin.

Les robes du soir évoquent les années 20 pour des silhouettes ultra féminines et fluides. "J'ai voulu définir une nouvelle beauté moderne", a conclu Surridge, plus que jamais à son aise dans cet univers Cavalli.