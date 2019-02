À Propos

Denis Lefèvre est journaliste et écrivain. Il a publié en 1993 son premier ouvrage, "Le Retour des paysans". En 2007, il entame l'ambitieux projet de retracer toute l'histoire de l'agriculture sur la planète avec la parution d'un premier volet, "Le Loup, l'homme et Dolly". Cet ouvrage reçoit le prix Terra 2007. Depuis il a publié plusieurs livres sur l'agriculture, dont Histoire sociale du salarié agricole, un long chemin… (éditions Fnsea, 2010), Histoire des femmes en campagnes (éditions Fnsea, 2011), 70 ans d'agriculture (éditions La France Agricole, 2015)​ ou Des racines et des gènes - Une histoire mondiale de l'agriculture - Volumes 1 et 2 (éditions Rue de l'échiquier, 2018).

son site : http://www.denislefevre.fr/