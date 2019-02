Olivier Da Lage

Escalade

Le conflit entre l’Inde et le Pakistan ne cesse de dégénérer… jusqu’où ?

Suite à l'attentat perpétré dans la région du Cachemire, tuant plus de 40 membres des forces de sécurité indiennes, et revendiqué par le groupe islamiste Jaish-e-Mohammed, basé au Pakistan, la tension est très vive entre les deux capitales, New Delhi et Islamabad.