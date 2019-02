L'émissaire nord-coréen pour les Etats-Unis arrive à Hanoï avant le sommet Trump-Kim (journaliste AFP)

Hanoï, 20 fév 2019 (AFP) - L'émissaire nord-coréen pour les Etats-Unis Kim Hyok Chol est arrivé mercredi à Hanoï accompagné d'une délégation de son pays avant un second sommet prévu entre Donald Trump et Kim Jong Un, a constaté un journaliste de l'AFP.

"Une délégation de Coréens du Nord est arrivée par un vol de Pékin", a confirmé une source aéroportuaire sous couvert d'anonymat. Un journaliste de l'AFP a vu M. Kim entrer dans une maison d'hôtes du gouvernement vietnamien où des Nord-Coréens dépêchés dans la capitale vietnamienne pour préparer le sommet avaient séjourné le week-end précédent.

Kim Hyok Chol doit rencontrer le représentant spécial des Etats-Unis pour la Corée du Nord Stephen Biegun plus tard dans la semaine à Hanoï pour préparer le sommet entre le président américain et le dirigeant nord-coréen, prévu les 27 et 28 février.

MM. Kim et Biegun s'étaient déjà vus début février à Pyongyang afin de permettre des progrès sur "une dénucléarisation complète, la transformation des relations Etats-Unis/Corée du Nord, et la mise en place d'une paix durable sur la péninsule coréenne", selon un communiqué du département d'Etat américain

Après des mois de surenchère, d'insultes personnelles et de menaces, les deux dirigeants ont amorcé un rapprochement spectaculaire au début de l'an dernier.

Lors de leur première rencontre, MM. Kim et Trump avaient signé une déclaration très vague en faveur de "la dénucléarisation de la péninsule coréenne". Mais aucun progrès n'a depuis été réalisé, les deux parties n'étant même pas d'accord sur le sens exact de cet engagement.

Pyongyang demande un allègement des sanctions adoptées par la communauté internationale en réponse à ses programmes nucléaire et balistique interdits. Mais les États-Unis considèrent que ces sanctions, qui asphyxient le peuple nord-coréen, doivent être maintenues tant que la Corée du Nord n'aura pas renoncé à ses armes nucléaires.

"J'espère que des choses très positives vont se passer", a affirmé mardi Donald Trump, mais "je ne suis pas particulièrement pressé".