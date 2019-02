Inde et Arabie saoudite dénoncent les soutiens du terrorisme

New Delhi, 20 fév 2019 (AFP) - L'Arabie saoudite et l'Inde sont convenues mercredi d'"accentuer la pression" sur les pays soutiens du terrorisme, à l'occasion d'une visite à New Delhi du prince héritier Mohammed ben Salmane sur fond de vives tensions indo-pakistanaises.

Dénonçant à nouveau "l'attaque barbare" qui a coûté la vie à 41 paramilitaires au Cachemire indien la semaine dernière, le Premier ministre indien Narendra Modi a déclaré que les deux nations sont "convenues qu'il y a besoin d'accentuer toute la pression possible sur les pays soutenant le terrorisme de quelque manière que ce soit".

"Il est extrêmement important d'éliminer l'infrastructure du terrorisme et faire cesser le soutien aux terroristes et à leurs soutiens", a ajouté le nationaliste hindou lors d'une déclaration de presse aux côtés de Mohammed ben Salmane.

Si les deux dirigeants n'ont fait aucune référence directe à des pays, l'Inde a en tête le Pakistan, où est basé le groupe islamiste qui a revendiqué l'attentat suicide au Cachemire, et l'Arabie saoudite l'Iran, son grand rival régional.

"Le terrorisme et l'extrémisme sont une inquiétude partagée pour l'Inde et l'Arabie saoudite", a dit Mohammed ben Salmane.

"Nous sommes prêts à coopérer avec l'Inde, notamment à travers le partage d'informations", a-t-il ajouté.

Le prince héritier d'Arabie saoudite effectue cette semaine une tournée asiatique destinée à montrer qu'il demeure un acteur-clé sur la scène diplomatique cinq mois après l'affaire Kashoggi.

Après un passage au Pakistan dimanche et lundi, il est arrivé mardi soir à New Delhi. Il est attendu en Chine jeudi et vendredi.

Sa visite en Inde est l'occasion pour les responsables indiens et saoudiens de discuter des relations économiques entre la monarchie du Golfe et le géant d'Asie du Sud. Ryad fournit actuellement près de 20% du pétrole de l'Inde et veut supplanter pour de bon son rival iranien comme source d'approvisionnement pour New Delhi.

L'Iran a brièvement devancé l'Arabie saoudite parmi les fournisseurs de pétrole à l'Inde l'année dernière, mais les sanctions américaines contre Téhéran ont durement affecté le commerce pétrolier de la république islamique.

L'Inde a aussi courtisé l'investissement saoudien ces dernières années pour de grands programmes d'infrastructures.

Narendra Modi et le prince Mohammed ont signé plusieurs accords dans les domaines de l'industrie et de la culture mais aucun contrat majeur n'a été annoncé à l'occasion de ce déplacement.

Au Pakistan, le dirigeant saoudien avait signé pour plusieurs protocoles d'accords pour une valeur estimée à 20 milliards de dollars. Le Pakistan fait face à une grave crise de sa balance des paiements et compte beaucoup sur son vieil allié saoudien pour l'aider à sortir de l'ornière.