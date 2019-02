Poutine promet aux Russes une amélioration de leur situation "dès cette année"

Moscou, 20 fév 2019 (AFP) - Le président russe Vladimir Poutine, confronté à une grogne sociale qui plombe sa popularité, a promis aux Russes une amélioration de leur situation "dès cette année", mercredi dans son discours annuel devant le Parlement.

"Il ne faut pas attendre mais améliorer la situation dès maintenant. (...) Dès cette année (les Russes) doivent sentir une amélioration", a déclaré M. Poutine qui s'adressait aux deux chambres du Parlement réunies, annonçant notamment des mesures de soutien aux familles pour favoriser la natalité.

Le président russe, dont la cote de popularité est au plus bas, a notamment parlé de politique intérieure.

"La pauvreté écrase littéralement les gens (...) 19 millions de personnes vivent aujourd'hui en-dessous du seuil de pauvreté. C'est trop", a déploré M. Poutine, affirmant qu'un "contrat social" pourrait être mis en place pour soutenir la population dans le besoin.

"Dans cinq ans, environ neuf millions de personnes pourront bénéficier d'un tel soutien", a-t-il précisé.

"Plus d'enfants, moins d'impôts", a clamé Vladimir Poutine, sur fond de baisse des revenus réels qui mine la population depuis cinq ans et et d'augmentation de la TVA au 1er janvier.

Ce discours du président russe devant les députés et les sénateurs russes est sa première depuis sa réélection haut la main en mars 2018, pour un quatrième mandat qui s'achève en 2024 et censé être son dernier, en vertu de la Constitution.

Le gouvernement a dévoilé début février son plan de plus de 340 milliards d'euros pour atteindre ses objectifs économiques et soutenir une croissance du PIB qui devrait ralentir cette année.