Manifestations de "gilets jaunes" devant le Parlement canadien

Ottawa, 19 fév 2019 (AFP) - Quelque centaines de manifestants, dont certains portant des gilets jaunes, protestaient mardi devant le Parlement fédéral d'Ottawa contre la politique énergétique du gouvernement de Justin Trudeau, et notamment sa taxe carbone, réclamant également une réduction de l'immigration.

Les manifestants était estimé entre "400 et 500 personnes", a indiqué à l'AFP un policier. Nombre d'entre eux portaient le fameux gilet jaune fluorescent, et quelques-uns portaient des casquettes barrées du texte: "Make Canada Great Again" (rendons au Canada sa grandeur), en référence au slogan ayant porté Donald Trump à la tête des États-Unis.

Certains étaient arrivés sur la colline parlementaire, où se trouvent le Parlement et le bureau de M. Trudeau, à bord d'une centaine de camions et de pick-ups, klaxonnant à tue-tête, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Ce convoi était parti jeudi dernier de la province pétrolière d'Alberta (ouest) et a roulé sur quelque 3.500 km pour rejoindre la capitale canadienne.

"Tout au long du chemin, tout le monde nous aidait, nous nourrissait, on a été très soutenu", s'est félicité l'une de ces "gilets jaunes", Dwayne Patton, 60 ans et propriétaire d'une petite compagnie pétrolière "qui souffre" en Alberta. Cette province est assise sur la troisième réserve de pétrole de la planète mais pâtit des cours modérés du baril.

Les manifestants demandent que davantage d'oléoducs soient construits pour résoudre l'engorgement actuel des pipelines canadiens, et ainsi relancer les cours de l'or noir. Ils réclament également l'annulation de la taxe carbone que doit imposer cette année le gouvernement Trudeau afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre du Canada.

"Nous sommes fatigués que notre secteur énergétique ne soit pas pris au sérieux", a expliqué à l'AFP Glen Carritt, l'un des organisateurs du convoi de camions.

Les revendications des manifestants incluent également un renforcement des frontières et la réduction de l'immigration au Canada.

"Je ne me sens pas en sécurité avec la manière avec laquelle le gouvernement gère les frontières en ce moment, c'est mauvais", a dit Butch Shaw, cinquantenaire originaire de l'Alberta.

Venu leur apporter son soutien, le chef de l'opposition conservatrice Andrew Scheer leur a promis de "se battre" pour construire davantage d'oléoducs, ainsi que "pour leur redonner du travail", s'il est élu Premier ministre en octobre. Selon les derniers sondages, M. Scheer a une légère avance devant M. Trudeau.

Un cordon de policiers séparait ces pro-pétrole d'une cinquantaine de contre-manifestants. "Il existe des alternatives énergétiques, le pétrole est une matière première sans avenir", a déclaré Crystal Samaganis, Amérindien venu de la Saskatchewan (Ouest).

Les appels à se mobiliser pour ce convoi s'étaient multipliés depuis le début de l'année sur les groupes Facebook des "gilets jaunes" canadiens. L'un d'eux, "Yellow Vests Canada" compte plus de 100.000 membres.

Les gilets jaunes fluorescents sont devenus le symbole d'une fronde sociale qui agite la France depuis plus de trois mois et qui a désormais essaimé à l'étranger.