Télé et radios bousculent leurs antennes pour rendre hommage à Lagerfeld

Paris, 19 fév 2019 (AFP) - Plusieurs chaînes de télévision, notamment TMC, Arte, France 2 et France 3 et des radios, RTL et France Culture, rendent hommage à la star de la haute couture Karl Lagerfeld, décédé mardi.

Dès 21h10 mardi soir, TMC proposera le documentaire "Lagerfeld confidentiel" (2007), une plongée dans l'intimité du créateur par Rodolphe Marconi et Liova Jedlicki.

La chaîne payante "Elle Girl TV" diffuse quant à elle mardi soir le magazine "Catwalks, une décennie de mode à Paris" spécial Chanel.

France 2 diffusera mercredi soir le portrait "Karl Lagerfeld, être et paraître", de la collection "Un jour, un destin" présentée par Laurent Delahousse.

Jeudi, France 3 rediffuse l'émission "Le divan" de 2015 où Marc-Olivier Fogiel recevait Karl Lagerfeld.

Vendredi, Arte propose deux documentaires du spécialiste de la mode Loïc Prigent, "Karl Lagerfeld se dessine", un auto-portrait dans lequel le créateur raconte sa vie, et "Signé Chanel", qui montre les coulisses de la grande maison.

Côté radios, RTL propose un hommage mardi soir avec la rediffusion d'un extrait du "Divan" et la réaction de Diane Kruger.

France Culture a annoncé pour mercredi matin un hommage avec l'ancienne directrice de la rédaction de Elle, Françoise-Marie Santucci.

Sur France Inter, Léa Salamé recevra mercredi Inès de la Fressange, ex-ambassadrice de Chanel, l'actrice Anna Mouglalis, qui avait incarné Coco Chanel, ainsi que la journaliste mode Mlle Agnès.

