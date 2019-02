Prisons: faible mobilisation des surveillants, devant une douzaine d'établissements

Melun, 19 fév 2019 (AFP) - Des surveillants de prison se sont rassemblés mardi matin devant une douzaine d'établissements pénitentiaires en France à l'appel de syndicats pour réclamer une évolution de leur statut, a-t-on appris de sources syndicales et auprès de l'administration pénitentiaire.

"Il y a eu des rassemblements devant douze établissements (sur 188) ce matin. Nous n'avons constaté aucun impact sur le fonctionnement des établissements, à part un blocage de deux heures au centre pénitentiaire de Réau (Seine-et-Marne)", a indiqué à l'AFP la Direction de l'administration pénitentiaire (DAP).

C'est à Réau, unique point de rendez-vous des surveillants en Ile-de-France ce mardi, que le rassemblement le plus important a été recensé, avec entre 50 et 80 personnes selon des sources policières et syndicales.

Les surveillants de prison étaient réunis pour un deuxième "mardi noir", à l'appel d'une entente syndicale autour de FO. Selon le secrétaire général du syndicat, Emmanuel Baudin, une "quinzaine" d'établissements pénitentiaires étaient touchés par des rassemblements.

A Réau, la DAP avait anticipé le mouvement et reporté les extractions prévues.

Des banderoles ont été accrochées devant la prison. "Nos vies sont sacrifiées ! Macron réévaluation de notre salaire", pouvait-on lire sur l'une d'elle. "3e force de sécurité = un sifflet", était-il écrit sur une autre, pour dénoncer le manque de moyens.

En Corse, 30 à 40 gardiens se sont réunis devant la maison d'arrêt de Borgo, à indiqué à l'AFP, Stéphane Canuti, de FO. "On attend ni plus ni moins que la ministre de la Justice, Mme Nicole Belloubet, sorte de cette posture de dédain vis-à-vis de nous. Le mouvement continuera tant qu'elle ne nous aura pas reçu avec de bonnes nouvelles", a-t-il ajouté.

Le mouvement avait timidement débuté la semaine dernière. Outre une hausse des indemnités, les syndicats réclament une meilleure reconnaissance du métier avec un passage des surveillants de la catégorie C de la fonction publique à la catégorie B, et un passage à la catégorie A pour les officiers.

Une évolution statutaire refusée par la garde des Sceaux car elle "aurait pour effet d'interdire le recrutement de personnes n'ayant pas le baccalauréat", le passage en catégorie B impliquant l'obligation de recruter au niveau bac.

