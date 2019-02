Présidentielle en Ukraine: Tusk met en garde contre le populisme

Kiev, 19 fév 2019 (AFP) - Le président du Conseil européen Donald Tusk a mis les Ukrainiens en garde mardi, à l'approche d'une présidentielle très incertaine, contre le "populisme", le "nationalisme radical" et les "luttes intestines" qui constituent "le meilleur cadeau" pour la Russie.

"Les luttes intestines dans nos pays sont le meilleur cadeau" pour la Russie et risquent de "nuire à la solidarité actuelle entre Bruxelles et Kiev", a déclaré M. Tusk, un ex-Premier ministre polonais, dans un discours prononcé en ukrainien devant le Parlement.

M. Tusk a aussi appelé les Ukrainiens à résister à la "tentation du nationalisme radical et du populisme" et à "protéger les valeurs fondamentales" dont "la liberté, les droits de l'Homme, le respect des minorités, la liberté de la pensée et de la parole".

M. Tusk a rendu hommage à la centaine d'Ukrainiens tués à Kiev il y a cinq ans lors de la répression sanglante du soulèvement pro-européen du Maïdan, qui a finalement débouché sur la fuite en Russie du président prorusse Viktor Ianoukovitch et l'arrivée au pouvoir des pro-occidentaux.

"La leçon de vaillance que vous avez donnée au monde entier en février il y cinq ans nous a tous changés. L'Ukraine a montré (...) que le Bien pouvait vaincre le Mal", a-t-il lancé, reprochant aux Occidentaux de ne pas assez soutenir Kiev.

"Vos partenaires ne vous aident toujours pas comme il le faut, je le sais très bien", a fait valoir M. Tusk. Mais "nous sommes avec vous! Et nous voulons continuer à vous aider (...) Il n'y a pas d'Europe sans l'Ukraine", a-t-il martelé, provoquant une ovation des députés et responsables du gouvernement.

Le soulèvement du Maïdan a été suivi de l'annexion par la Russie de la péninsule de Crimée et d'une guerre dans l'est de l'Ukraine avec les séparatistes prorusses, qui a fait depuis près de 13.000 morts.

Les Ukrainiens "défendent les frontières orientales de l'Europe contre l'invasion (de la Russie, ndlr) qui menace de ruiner la démocratie", a pour sa part déclaré le président ukrainien Petro Porochenko devant les députés. "Le rêve de Poutine n'est plus une Ukraine divisée mais une Europe divisée".

Le président Porochenko, élu après le soulèvement, brigue un nouveau mandat à l'élection présidentielle ukrainienne dont le premier tour se tient le 31 mars mais il fait face à une compétition difficile.

Ses deux principaux rivaux sont le comédien et entrepreneur du spectacle Volodymyr Zelensky, qui figure en tête des derniers sondages, et l'ex-Première ministre Ioulia Timochenko, aux penchants populistes selon ses détracteurs.

L'envoyé spécial américain en Ukraine, Kurt Volker, a pour sa part accusé samedi Moscou de s'ingérer dans la campagne électorale ukrainienne par la voie de médias et de désinformation afin d'obtenir un pouvoir conforme à ses intérêts.