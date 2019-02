Bernard Arnault, "infiniment attristé", rend hommage à "son ami très cher" Karl Lagerfeld

Paris, 19 fév 2019 (AFP) - Bernard Arnault, PDG du géant du luxe LVMH, s'est dit "infiniment attristé" après la mort mardi de Karl Lagerfeld, directeur artistique des maisons Chanel et Fendi, un "ami très cher" et un "génie créatif", a-t-il salué dans une déclaration transmise à l'AFP.

"Avec Karl Lagerfeld s'éteint un génie créatif qui a contribué à faire de Paris la capitale mondiale de la mode et de Fendi l'une des maisons italiennes les plus innovantes. Nous lui devons beaucoup: son goût et son talent étaient les plus exceptionnels qu'il m'ait été donné de connaître", tient à souligner le dirigeant du groupe aux quelque 70 marques.

Karl Lagerfeld, directeur artistique de Chanel depuis 36 ans, était également depuis 1965 à la tête de la création de la griffe italienne Fendi - qui appartient au groupe LVMH - en duo avec Silvia Venturini Fendi.

"Le décès de cet ami très cher m'attriste infiniment, ainsi que mon épouse et mes enfants. Nous l'aimions et l'admirions profondément. La mode et la culture perdent un grand inspirateur", résume Bernard Arnault.

Il rappelle que Karl Lagerfeld avait également été directeur artistique de la marque Jean Patou (dans laquelle LVMH a pris une participation minoritaire récemment) et était également membre du jury du prix "LVMH Prize" depuis sa création en 2013.

"Il a honoré le groupe LVMH d'une amitié créative et entrepreneuriale extraordinairement stimulante. Je retiens de lui son immense imagination, sa capacité à susciter chaque saison de nouvelles tendances, son énergie inépuisable, la virtuosité de ses dessins, son indépendance soigneusement gardée, sa culture encyclopédique, et la drôlerie des mots d'esprit dont il emporte le secret", ajoute M. Arnault.

