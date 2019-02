Plusieurs sites pétroliers visés par des actions de "gilets jaunes"

Donges (France), 19 fév 2019 (AFP) - Plusieurs sites pétroliers dont Donges (Loire-Atlantique) ou encore Mulhouse (Haut-Rhin) et Longvic (Côte-d'Or), ont été bloqués ou leurs accès perturbés mardi matin par des actions de "gilets jaunes" qui ont parfois été délogés sans heurts par les forces de l'ordre.

Une centaine de personnes, essentiellement des "gilets jaunes" mais aussi des salariés du site venus à l'appel de la CGT, ont perturbé dès l'aube l'accès à la raffinerie Total de Donges, près de Saint-Nazaire.

Les manifestants, pour la plupart des "gilets jaunes", avaient fait face aux forces de l'ordre sur ce rond-point en début de matinée, avant de se répartir en deux groupes, dont l'un a ensuite bloqué des camions pendant une demi-heure sur le rond-point des Six Croix à proximité, a constaté une correspondante de l'AFP.

Dans un brouillard épais, les manifestants ont allumé des feux de pneus et de palettes et des gaz lacrymogènes ont été tirés à plusieurs reprises. Ils scandaient les slogans "on ne lâche rien" et "Macron démission".

A 10H30, l'accès au site avait été débloqué par les forces de l'ordre et les camions circulaient normalement.

En Côte-d'Or, le dépôt de Longvic a également été bloqué, entre 5H00 et 8H00, par une trentaine de "gilets jaunes", qui ont finalement été délogés sans heurts par la police, a-t-on appris de sources concordantes.

Vers 5H00 du matin, ces "gilets jaunes" bloquaient les accès du dépôt avec des palettes, a précisé la police qui est intervenue peu avant 8H00 pour débloquer les lieux.

Une dizaine de personnes est alors restée sur place, sans gêner l'entrée des camions, a précisé la même source. L'action s'est achevée à 10H00, ont affirmé des "gilets jaunes" sur les réseaux sociaux.

Dans les Bouches-du-Rhône plus d'une centaine de personnes dont des "gilets jaunes" se sont rassemblées dans la matinée devant le dépôt pétrolier Trapil, selon Virginie Cavat, de la CGT. A 10h00 l'accès au site était dégagé.

Une "tentative de blocage" a aussi eu lieu à la raffinerie de La Palisse, près de La Rochelle, mais elle "n'a pas abouti", selon la préfecture.

En Alsace, le dépôt pétrolier de Mulhouse (Haut-Rhin) a été bloqué tôt mardi, pendant environ trois heures par une cinquantaine de "gilets jaunes", finalement délogés dans le calme par les forces de l'ordre.

En Bretagne, des "gilets jaunes", qui n'ont pu accéder au dépôt pétrolier de Vern-sur-Seiche, près de Rennes, en raison de la présence sur le site des forces de l'ordre, ont finalement perturbé durant quelques heures la circulation sur la route de Lorient (N24) au niveau du périphérique rennais, causant des dégradations importantes de la chaussée", selon la préfecture d'Ille-et-Vilaine.

bur-faa-lg/gvy/nth

TOTAL