Grand débat: une dizaine de ministres sur la plateforme Twitch mardi

Paris, 18 fév 2019 (AFP) - Une dizaine de membres du gouvernement, dont le Premier ministre Édouard Philippe, doivent participer mardi à une déclinaison du grand débat national sur la plateforme de streaming de jeux vidéo Twitch, afin de toucher un public plus jeune.

Baptisé "le grand Débathon", cette journée de discussions doit durer de 09H00 mardi matin jusqu'à 20H00 sur le site, a-t-on appris auprès des cabinets ministériels des animateurs du grand débat Sébastien Lecornu et Emmanuelle Wargon.

Fondé en 2011 et racheté par Amazon en 2014, Twitch est un site à grande audience chez les jeunes qui permet de diffuser ou de regarder en direct les parties, et de commenter par chat les vidéos.

"Le but est de toucher un public jeune (18-35 ans) qui est moins impliqué dans le Grand Débat mais qui est familier de la plateforme Twitch et des animateurs", indique-t-on côté gouvernement au sujet de ce format inédit.

Durant ces 11 heures de direct sur le site Internet, se succèderont plusieurs débats avec les internautes, consacrés aux quatre grands thèmes du "grand débat national" (citoyenneté et démocratie, fiscalité et dépenses publiques, organisation de l'Etat et des services publics, transition écologique). Un cinquième s'ajoutera pour l'occasion, sur "les jeunes et la politique", en présence de la secrétaire d'État Brune Poirson.

La journée doit débuter avec Sébastien Lecornu et le Premier ministre Édouard Philippe.

Jean-Michel Blanquer, Gabriel Attal, Franck Riester, Olivier Dussopt, Julien Denormandie, François de Rugy et Emmanuelle Wargon sont ensuite annoncés sur la chaîne Accropolis, présentée comme la première chaîne politique sur Twitch.

