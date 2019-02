Israël: Livni, ex-ministre des Affaires étrangères, se retire de la politique

Tel-Aviv, 18 fév 2019 (AFP) - L'ancienne ministre israélienne des Affaires étrangères Tzipi Livni a annoncé lundi qu'elle se retirait de la vie politique, constatant la perte totale d'influence de son mouvement moins de deux mois avant les élections législatives.

Avec Mme Livni, c'est une figure éminente de la politique israélienne et ancienne actrice de premier plan des négociations avec les Palestiniens qui quitte la scène. Agée de 60 ans, elle avait manqué de peu devenir Premier ministre en 2009, et était considérée comme une des femmes politiques les plus influentes d'Israël.

Les sondages en vue des législatives anticipées du 9 avril ne laissaient aucun espoir à son mouvement, Hatnua, de franchir le seuil nécessaire pour être représenté à la Knesset, le Parlement israélien.

"Je me retire de la vie politique et le mouvement que je dirige ne se présentera pas aux prochaines élections", a annoncé très émue Mme Livni lors d'une conférence de presse à Tel-Aviv.

"Nous n'avons pas assez de poids politique pour nous présenter seuls", a-t-elle ajouté.

Ancienne du Mossad, le service de renseignement israélien, Tzipi Livni est entrée au Parlement pour la première fois en 1999, sur la liste du Likoud, le parti du Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu.

De 2001 à 2014, elle a occupé de nombreux postes de ministre sous différents chefs de gouvernement (Ariel Sharon, Ehud Olmert, Benjamin Netanyahu), notamment ceux des Affaires étrangères et de la Justice.

Avocate de la solution dite à deux Etats (la création d'un Etat palestinien au côté d'Israël), elle a pris part à de multiples séances de négociations avec les Palestiniens, et était une interlocutrice privilégiée des dirigeants étrangers.

Elle était l'une des rares personnalités politiques à faire d'un règlement négocié avec les Palestiniens un thème majeur de la campagne électorale en cours.

En 2005, elle avait suivi Ariel Sharon au parti Kadima (centre) qu'elle a ensuite dirigé entre 2008 et 2012. En 2009, Kadima arrivait en tête des élections devant le Likoud. Mais Mme Livni n'était pas parvenue à former une coalition gouvernementale et était devenue cheffe de l'opposition.

Elle a créé en 2012 un parti de centre gauche, Hatnua ("Le Mouvement"), et est devenue ministre de la Justice de M. Netanyahu, avant que celui-ci ne la renvoie en raison d'une série de querelles et ne provoque des élections anticipées.

Une initiative diplomatique américaine pour mettre fin au conflit entre Israël et les Palestiniens avait échoué en avril 2014. Les négociations entre les deux parties sont enlisées depuis. Mme Livni a été l'une des toutes dernières à rencontrer le président palestinien Mahmoud Abbas dans le cadre des efforts de règlement du conflit.

En 2015, sa liste s'est associée au parti travailliste à l'occasion des législatives pour créer l'Union sioniste qui, battue par le Likoud de M. Netanyahu, est devenue la principale force d'opposition.

Le chef du parti travailliste Avi Gabbay a annoncé la dissolution de cette alliance en janvier, scellant les espoirs électoraux d'Hatnua.

"Je n'ai aucun doute que notre voie finira par gagner", a dit Mme Livni aux bords des larmes, terminant son intervention par les mots "soyez en paix, faites la paix".

M. Gabbay a remercié son ancienne associée saluant sa "contribution à l'Etat d'Israël", au-delà des "dissensions ente nous".

Le mouvement "La paix maintenant" qui dénonce la colonisation israélienne dans les territoires palestiniens a déploré "le départ d'une voix courageuse en faveur de la solution à deux Etats".

M. Netanyahu et le Likoud sont favoris des sondages pour les prochaines élections. Cependant, la possibilité que le procureur général annonce avant le 9 avril son intention d'inculper le Premier ministre dans plusieurs affaires de corruption présumée pèse sur la campagne.