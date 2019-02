Une deuxième plainte déposée contre le nonce apostolique

Paris, 18 fév 2019 (AFP) - Une deuxième plainte a été déposée contre l'ambassadeur du Vatican en France, Mgr Luigi Ventura, un prélat italien de 74 ans, pour des faits d'attouchements sexuels, a indiqué lundi une source proche de la mairie de Paris, confirmant une information du journal Le Monde.

Le parquet de Paris a ouvert le 24 janvier une enquête visant le nonce apostolique, à la suite d'un signalement de la mairie de Paris. Cette dernière avait rapporté qu'un jeune cadre municipal s'était plaint d'attouchements répétés de Mgr Ventura, au cours d'une cérémonie à l'Hôtel de Ville le 17 janvier 2019.

La nouvelle victime est "un ancien agent de la ville", a précisé la source proche de la ville de Paris.

Les faits se sont produits "lors de la même cérémonie de voeux, mais un an plus tôt". L'ancien agent, qui travaillait alors "à la Direction de la communication (de la Ville de Paris, ndlr) "a fait l'objet des mêmes agissements" que ceux dénoncés par la première victime.

"Je me trouvais au premier rang, à deux mètres d'Anne Hidalgo, quand est arrivée une personne à ma gauche. Occupé à travailler, je ne me suis pas retourné. Il a posé sa main gauche sur mon épaule et avec sa main droite, il m'a pris les fesses : un geste d'expert, plein d'assurance, couplé avec un grand sourire décontracté, comme s'il s'agissait de quelque chose de normal. J'étais stupéfait, la cérémonie était en cours, je suis parti", raconte cette personne, sous couvert d'anonymat, dans le journal Le Monde.

"A l'époque, il n'avait pas fait de signalement", selon la source proche de la Mairie de Paris. "Il ne travaille plus pour nous mais il nous a fait un mail pour nous avertir des faits et nous dire qu'il avait porté plainte contre le nonce".

Diplomate de carrière du Vatican, Mgr Ventura est en poste depuis 2009 à Paris. Il est chargé des relations du Saint-Siège avec les autorités françaises d'une part et avec les évêques de France d'autre part. Compte tenu de ses fonctions, il bénéficie de l'immunité diplomatique.

A la suite de la révélation de cette enquête, ouverte sur fond de multiples scandales sexuels touchant l'Eglise catholique dans de nombreux pays, le journal français La Croix dit avoir recueilli d'autres témoignages de jeunes hommes, dont beaucoup sont proches de l'Eglise, qui "disent avoir subi les mêmes gestes - mains sur les fesses ou les cuisses, gestes équivoques - de la part de Mgr Ventura".

Pour "ces faits supposés, tous datés de moins d'un an", ils "n'ont pas porté plainte, pour des raisons diverses", écrit le quotidien catholique.