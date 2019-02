Surtaxes automobiles: le ministère américain du commerce a remis son rapport à la Maison Blanche

Washington, 18 fév 2019 (AFP) - Le ministère américain du Commerce a annoncé dimanche soir avoir officiellement remis à la Maison Blanche son rapport sur l'industrie automobile qui pourrait déclencher une surtaxe des voitures importées et intensifier les tensions avec l'Europe.

"Aujourd'hui, le secrétaire au Commerce, Wilbur Ross, a officiellement soumis au président Donald Trump les résultats de l'enquête du département du Commerce sur les effets des importations d'automobiles et de pièces détachées sur la sécurité nationale des États-Unis", a annoncé tard dimanche le ministère sans plus de précision.

Le président Trump a désormais 90 jours pour prendre la décision d'imposer ou non des taxes supplémentaires sur les importations de voitures et d'équipements automobiles, un épouvantail pour cette industrie en Europe et notamment en Allemagne.

La Maison Blanche avait annoncé fin mai son intention d'imposer des tarifs douaniers de l'ordre de 25% sur les importations automobiles pour défendre ce secteur, symbole de l'industrie manufacturière des Etats-Unis.

Donald Trump avait chargé le département au Commerce de mener une enquête approfondie pour établir la pertinence et l'ampleur potentielle de telles taxes en se basant sur l'article 232 de la législation commerciale américaine, qui s'appuie sur des arguments liés à la défense nationale pour limiter l'importation de produits et de biens aux Etats-Unis.

Le ministre du Commerce Wilbur Ross avait jusqu'à dimanche pour remettre ce rapport.

Selon des sources concordantes à l'AFP, les conclusions de cette enquête seraient "positives" sur la question de savoir si les voitures importées sont une menace.

En 2017, un peu moins de la moitié (8,3 millions) des quelque 17 millions de voitures vendues aux Etats-Unis avaient été importées.

Les voitures importées du Canada et du Mexique - qui viennent de conclure un nouvel accord de libre-échange avec les Etats-Unis (AEUMC) - devraient être exemptées de surtaxes.

Ces deux pays produisent une majorité des voitures importées aux Etats-Unis (4,27 millions) devant le Japon (21% des importations), l'Allemagne (11%) et la Corée du Sud (8%).

En 2018, les groupes automobiles allemands ont exporté 470.000 voitures de l'Allemagne vers les Etats-Unis, selon la fédération des constructeurs VDA.

Selon une étude du cabinet EY, des taxes douanières de 25% sur les voitures coûteraient 5 milliards d'euros aux constructeurs allemands.

L'industrie automobile américaine comme étrangère s'est élevée contre la perspective de ces taxes qui, selon elles, nuirait à l'économie américaine et au secteur automobile mondial.

Vendredi, la National Automobile Dealers Association a averti que 366.900 emplois pourraient être perdus aux Etats-Unis du fait du renchérissement des automobiles. Les taxes risquent d'augmenter le coût des voitures de 2.750 dollars en moyenne, conduisant à une baisse des ventes de 1,3 million d'unités par an, selon l'organisation professionnelle.