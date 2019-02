Propos controversés de Netanyahu: le Premier ministre polonais annule une visite en Israël

Varsovie, 17 fév 2019 (AFP) - Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a annulé une visite en Israël pour le sommet des pays du groupe de Visegrad, après des propos attribués par des médias israéliens à Benjamin Netanyahu sur le rôle des Polonais dans la Shoah.

Le Premier ministre a informé son homologue israélien par téléphone que la Pologne "serait représentée à ce sommet par le ministre des Affaires étrangères Jacek Czaputowicz", a déclaré dimanche à l'AFP la porte-parole du gouvernement, Joanna Kopcinska.

Le groupe de Visegrad (Hongrie, Pologne, République Tchèque et Slovaquie) tient un sommet avec Israël à Jérusalem lundi et mardi.

La porte-parole a précisé que l'entretien avait eu lieu à la demande du chef du gouvernement israélien.

"M. Morawiecki a souligné dans son entretien que les questions de la vérité historique et du sacrifice que la Pologne a payé durant la Seconde guerre mondiale avaient pour la Pologne une valeur fondamentale", a-t-elle ajouté.

"Ces derniers jours, il y a eu des propos dans les médias accusant faussement l'Etat polonais", a déclaré Michal Dworczyk, le chef de cabinet du chef du gouvernement, "d'où la décision du Premier ministre".

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a assuré vendredi que la presse de son pays avait déformé des propos qu'elle lui attribuait sur le rôle des Polonais dans la Shoah et qui ont suscité l'émoi à Varsovie.

Au cours de discussions avec les journalistes israéliens qui l'accompagnaient à Varsovie mercredi et jeudi, M. Netanyahu "a parlé de Polonais, et non pas du peuple polonais ou de la Pologne", ont dit ses services dans un communiqué.

Ces paroles "ont été mal citées et présentées sous un faux jour, et le journaliste qui, le premier, a publié ces informations fausses les a depuis corrigées", ont-ils indiqué.

La presse israélienne a rapporté différemment les mots prononcés par M. Netanyahu en marge de la conférence internationale sur le Moyen-Orient, et les services gouvernementaux israéliens n'ont pas précisé à quelle version ils faisaient référence.