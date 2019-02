Gilets jaunes: la permanence d'un député LREM "saccagée" au Mans

Rennes, 16 fév 2019 (AFP) - La permanence du député de la Sarthe Damien Pichereau (LREM) a été complètement "saccagée" samedi après-midi au cours d'une manifestation de "gilets jaunes" au Mans, a-t-il indiqué à l'AFP.

"C'est un saccage en bonne et due forme avec plusieurs milliers d'euros de frais", a déclaré M. Pichereau, citant la destruction de matériel informatique, du mobilier et de la vitrine de sa permanence.

"C'est un petit groupe de casseurs, intégrés au cortège des gilets jaunes, qui a agi extrêmement vite et avec beaucoup de violence", a-t-il décrit, relatant les dires de témoins de la scène.

"Un niveau complet de la permanence a été complètement détruit. Heureusement, il n'y avait personne à l'intérieur car samedi la permanence est fermée", a-t-il ajouté.

M. Pichereau a qualifié ces faits d'"inacceptables".

Le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand (LREM) a exprimé sur twitter son "soutien total au député @DamienPichereau" et demandé une "ferme condamnation des actes de destruction et de violence. Auteurs et complices doivent être confondus", a-t-il estimé.

"Pensées et soutien à mon ami @DamienPichereau député de la #Sarthe et à ses collaboratrices face à cette violence inexcusable. Il est temps que cela cesse !", a également twitté la Secrétaire d'Etat à l'égalité femmes-hommes Marlène Schiappa, par ailleurs conseillère municipale du Mans.

Les vitrines de la rédaction du quotidien régional Ouest-France ont également été prises pour cible durant la manifestation, selon les médias locaux.

La préfecture de la Sarthe était injoignable samedi après-midi.