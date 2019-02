Gilets jaunes: départ de Marseille d'une marche pour le RIC

Marseille, 16 fév 2019 (AFP) - Une dizaine de "gilets jaunes" ont entamé une marche pour le RIC (Référendum d'initiative citoyenne) samedi à Marseille, marche qui doit les amener à Paris le 17 mars et pour laquelle ils ont été accompagnés par quelque 2.000 manifestants sur les premiers kilomètres, en direction des quartiers nord de la ville.

"Il y en marre de dire des jolis mots, on veut faire remonter nos propres revendications", a expliqué Franck Rhit à l'AFP, en annonçant "une très très grosse surprise à Emmanuel Macron, à Paris, le 17 mars". Lors de chacune de leurs étapes, de 25 à 40 kilomètres, ces marcheurs entendent organiser des débats avec les "gilets jaunes" locaux, afin de collecter leurs idées.

Parmi les militants les plus actifs du mouvement dans les quartiers nord de Marseille, Franck Rhit avait déjà participé à une première marche de "gilets jaunes" partie d'Arles (Bouches-du-Rhône) et arrivée à Paris il y a trois semaines. Ce quadragénaire salarié dans une entreprise du secteur de la sécurité explique avoir pris "une année +sympathique+", et ce dès le 17 octobre, soit un mois avant le début officiel du mouvement des "gilets jaunes".

Sur leur chemin vers Paris, avec une première étape prévue samedi soir à Aix-en-Provence, ces marcheurs devraient converger avec d'autres "gilets jaunes" partis eux le 10 février du Boulou, à la frontière espagnole, dans les Pyrénées Orientales. La jonction entre les deux groupes est prévue à Avignon, dans le Vaucluse.

Avec cette dizaine de marcheurs, ils étaient quelque 2.000 (1.200 selon une dernière estimation de la Préfecture de police) samedi après-midi à s'être retrouvés sur le Vieux Port, comme c'est désormais la tradition. Cette semaine, les manifestants venus des Bouches-du-Rhône ont été rejoints par de nombreux camarades venus du Var et notamment de Toulon et Bandol.

Les "Gilets jaunes" étaient environ 1.200 à Montpellier, selon la Préfecture de l'Hérault, avec une centaine de personnes ostensiblement masquées. Quatre personnes ont été interpellées, dont une pour jet de projectile. Selon la préfecture, cet individu a jeté une grosse pierre de la taille d'un poing qui a brisé le casque d'un agent des forces de l'ordre.

130 agents de sécurité ont été déployés par la Chambre de commerce et de l'industrie (CCI) de l'Hérault, afin de protéger les commerces du centre-ville, dont plusieurs avaient été dégradés en marge des derniers actes du mouvement. Cette mesure avait agacé Philippe Saurel, le maire DVG de Montpellier, qui s'était déclaré "pas favorable aux milices" jeudi: "Les agents de sécurité ne devront pas aller sur la voie publique et rester sur le pas de porte des commerces ", avait-il ajouté.

A Nîmes (Gard), les manifestants étaient environ 650, de source officielle. Brandie par un "gilet jaune", une pancarte mettait en scène Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise, Alexandre Benalla, l'ancien conseiller d'Emmanuel Macron, et le président de la République lui-même, derrière un slogan, "le bon, la brute et le truand", et une légende: "La comédie dramatique sur le sens de l'effort, sur tous écrans à partir du 17 novembre".