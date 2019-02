Les complémentaires santé afficheront leurs garanties en euros d'ici 2020

Paris, 14 fév 2019 (AFP) - Les complémentaires santé se sont engagées jeudi à modifier d'ici 2020 leurs tableaux de garanties, avec des "exemples concrets de remboursement en euros" et non plus en pourcentage, pour "une meilleure information des assurés".

Pour une couronne sur molaire, combien me rembourse la Sécu? ma complémentaire? et quel sera mon reste à charge? A partir de l'an prochain, chaque assuré y verra plus clair sur ses garanties de frais de santé.

Les fédérations des assureurs (FFA), des mutuelles (FNMF), des institutions de prévoyance (CTIP) et l'Union des organismes d'assurance maladie complémentaire (Unocam) ont signé "un accord de place national" portant sur "la lisibilité des garanties de complémentaire santé", indiquent-elles dans un communiqué commun.

Un texte paraphé devant la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui a salué une "vraie avancée pour les citoyens" en matière de "transparence". Et rappelé qu'il s'agissait d'un "engagement" pris en juin 2018 dans le cadre de la réforme "100% santé", qui prévoit le remboursement intégral de certaines lunettes, prothèses dentaires et audioprothèses d'ici 2021.

"Quand on prend des engagements c'est pour les tenir, et on les tient", a déclaré devant la presse le président de la FNMF, Thierry Beaudet, soulignant que les Français "sauront plutôt choisir les contrats qu'ils comprendront, qui seront lisibles, clairs".

En pratique, les complémentaires se sont accordées sur 15 "exemples communs" de garanties: consultations médicales avec et sans dépassement d'honoraires, paire de lunettes (monture et verres) ou encore appareil d'aide auditive, selon un document dont l'AFP a obtenu copie.

Pour chaque acte ou produit, le tarif réglementé ou le prix moyen national servira de référence et les montants à la charge de l'Assurance maladie, de la complémentaire et de l'assuré seront "présentés en euros".

Cette nouvelle mouture est censée s'appliquer "à compter de 2020", précisent les quatre fédérations du secteur, ajoutant que leurs membres sont "invités à (la) diffuser dès 2019" auprès des assurés.

"L'objectif est double", a précisé le président de l'Unocam, Maurice Ronat. Il s'agira d'une part de comparer les différentes offres "lorsque l'on veut souscrire un contrat", et d'autre part de vérifier les sommes restant à sa charge, grâce à des "simulateurs" en ligne qui seront "réalisés directement par chaque organisme complémentaire".