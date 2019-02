Ex-boxeur condamné: Mélenchon "n'aime pas la justice", selon Castaner

Paris, 14 fév 2019 (AFP) - Christophe Castaner a jugé jeudi que Jean-Luc Mélenchon "n'aim(ait) pas la justice" après un tweet du leader de la France Insoumise estimant que la condamnation de l'ex-boxeur Christophe Dettinger à un an de prison ferme, relevait de "la justice de classe" et laissait "barbouzes et éborgneurs en liberté".

"Qu'un leader politique, élu marseillais par ailleurs ose parler hier soir de +justice de classe+, qualifiant la police d'+éborgneurs et de barbouzes+, montre bien qu'au fond il n'aime pas la justice", a déclaré le ministre l'Intérieur qui s'exprimait lors de la remise de la cagnotte lancée par le président LR de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur Renaud Muselier en faveur des forces de l'ordre blessées lors des manifestations.

"Qu'il le sache, il n'y a pas de liberté sans ordre public", a ajouté M. Castaner à l'endroit de M. Mélenchon.

Le leader de la France Insoumise a dans un tweet mercredi soir vertement critiqué le jugement du tribunal correctionnel de Paris condamnant Christophe Dettinger à un an de prison ferme, aménageable en semi-liberté, et 18 mois de sursis avec mise à l'épreuve pour avoir violemment frappé deux gendarmes le 5 janvier lors de l'acte 8 des "gilets jaunes".

"Deux ans fermes pour Christophe #Dettinger, le boxeur. Le procureur au nom de Nicole Belloubet a exigé trois ans ! Justice de classe. Mais les éborgneurs et les barbouzes sont en liberté", a tweeté M. Mélenchon, après le réquisitoire.

"Justice a été rendue pour un acte choquant, inadmissible", estime lui Castaner.

A rebours de la position du leader de la France Insoumise, le syndicat policier Alliance a lui estimé que la décision du tribunal n'avait pas permis de "réaffirmer l'état de droit".

"Alors que les violences contre les agents ne cessent d'augmenter cette décision qui ne prend pas semble-t-il en compte les circonstances aggravantes va sans doute envoyer un message clair à ceux qui voudront toujours s'en prendre aux policiers et gendarmes", a estimé Frédric Lagache, secrétaire général adjoint du premier syndicat de gardiens de la paix.