Wall Street finit en hausse, optimiste sur le commerce et le "shutdown"

New York, 13 fév 2019 (AFP) - Wall Street a avancé à la clôture mercredi dans le sillage d'un vent d'optimisme quant au règlement du conflit commercial entre la Chine et les Etats-Unis, et à la perspective d'une sortie de crise budgétaire à Washington, permettant d'éviter un "shutdown".

Selon les résultats définitifs à la clôture, l'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones Industrial Average, a avancé de 0,46% pour finir à 25.543,27 points.

L'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, s'est apprécié de 0,08% pour clôturer à 7.420,38 points.

L'indice élargi S&P 500 a avancé de 0,30% à 2.753,03 points.

"On sent beaucoup d'enthousiasme sur le sujet des négociations commerciales ainsi que sur le +shutdown+", a indiqué Peter Cardillo de Spartan Capital.

Alors que, selon la presse locale, le président chinois Xi Jinping va recevoir vendredi à Pékin la délégation américaine qui doit négocier avec ses partenaires chinois en fin de semaine, le président américain Donald Trump s'est dit prêt mardi à accorder un délai supplémentaire à la Chine pour discuter "si nous sommes proches d'un accord, un vrai accord".

En décembre, les Etats-Unis avaient donné jusqu'au 1er mars à la deuxième économie du monde pour trouver un terrain d'entente sur les différends commerciaux entre les deux pays, avant de faire passer de 10% à 25% les droits de douane sur 200 milliards de dollars de produits importés de Chine chaque année.

De Shanghai à Londres, en passant par Hong Kong, Milan, Francfort et Paris, les principales places boursières mondiales ont applaudi la perspective d'un temps de négociation allongé.

Cotés à Wall Street, les groupes chinois Alibaba, et Baidu ont pris respectivement 0,41% et 2,10%, tandis que JD.com a lâché 0,28%.

Moins de trois semaines après la fin de la plus longue fermeture partielle des administrations américaines, soit un "shutdown" de 35 jours, les investisseurs ont également salué, comme la veille, la perspective qu'un nouveau "shutdown" ne se produise pas vendredi.

"Je ne pense pas que nous allons avoir un +shutdown+", a déclaré M. Trump mardi en réaction à un compromis adopté lundi entre parlementaires.

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt sur la dette à dix ans avançait à 2,703% vers 21H20 GMT, contre 2,688% mardi à la clôture, et celui sur celle à 30 ans à 3,037%, contre 3,025% à la précédente clôture.

