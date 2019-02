Ferrand propose l'ancien Premier ministre Alain Juppé comme membre du Conseil constitutionnel

Paris, 13 fév 2019 (AFP) - Le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand (LREM) a proposé mercredi le maire de Bordeaux et ancien Premier ministre Alain Juppé (ex-LR) comme membre du Conseil constitutionnel, a-t-il annoncé dans un communiqué.

Alain Juppé, qui devrait ainsi succéder à Lionel Jospin parmi les "Sages", est "un homme d'État, fort d'une expérience de la décision publique, qui saura avec une véritable exigence républicaine garantir le respect des principes et des règles fondamentales de la Constitution de la République", fait valoir M. Ferrand.

Cette proposition de nomination surprise doit encore être soumise à l'approbation de la commission des Lois constitutionnelles de l'Assemblée, la semaine prochaine.

L'ancien Premier ministre Lionel Jospin (PS) siégeait au Conseil constitutionnel depuis janvier 2015.

Agé de 73 ans, M. Juppé, cofondateur de l'UMP en 2002 et candidat malheureux à la primaire de la droite pour la présidentielle de 2017, "s'est toujours consacré au service de la vie publique" et "ce grand serviteur de l'Etat et des territoires fera bénéficier de son expérience les gardiens de la Constitution", selon le communiqué de la présidence de l'Assemblée.