Tribune de 86 députés pour une "fiscalité carbone juste": "Ce n'est pas le retour de la taxe carbone" (Orphelin)

Paris, 13 fév 2019 (AFP) - Le député (ex-LREM) Matthieu Orphelin, à l'origine d'une tribune signée par 86 députés de plusieurs groupes politiques plaidant "pour une fiscalité carbone juste socialement", a précisé mercredi qu'il ne défendait pas "le retour à la taxe carbone".

"Ce n'est pas le retour de la taxe carbone" mais un appel à "une fiscalité écologique plus juste socialement", a expliqué le député non inscrit sur franceinfo.

"Pour nous, la fiscalité carbone n'est pas un dogme, pas plus qu'un marqueur politique", assurent les signataires de la tribune publiée mardi sur le site du Figaro, parmi lesquels figurent le rapporteur du Budget Joël Giraud (LREM), la présidente de la commission du Développement durable Barbara Pompili (LREM), mais aussi Erwan Balanant (MoDem), Jean-Christophe Lagarde (UDI-Agir), Guillaume Garot (PS) ou Bertrand Pancher (Libertés et Territoires).

Cinq groupes politiques sont représentés, mais pas les députés Les Républicains, LFI ou du Rassemblement national.

"Je souhaite qu'on dise d'abord ce qu'on veut financer et ensuite ce qu'on réduit comme impôt", a critiqué mercredi sur RFI la présidente du groupe PS à l'Assemblée Valérie Rabault.

"C'est une erreur", a appuyé l'ancien ministre de l'agriculture Stéphane Le Foll sur Radio Classique. "Comme si on disait +pour financer la transition énergétique je fais de la TVA+. On ne (peut) plus raisonner la question écologique avec une taxation ou un impôt indirect", a-t-il estimé.

La tribune est "complètement déconnectée du calendrier actuel, a déploré la vice-présidente des députés LR Virginie Duby-Muller sur BFMTV. On répond au ras-le-bol fiscal en proposant une nouvelle taxe".

Ce texte n'est "ni une menace, ni une provocation mais la volonté farouche de nourrir un débat", a quant à lui estimé député Florian Bachelier (LREM), non signataire, devant l'Association des journalistes parlementaires.

"On va nous faire le coup de la vignette pour les personnes âgées, on va nous dire: +ne vous inquiétez pas, ça va aller à des programmes environnementaux+", a dénoncé le président centriste de l'Association des régions de France (ARF) Hervé Morin sur France 2.

"Cette taxe a mis le feu au pays" a rappelé le secrétaire général du PCF Fabien Roussel sur France Inter, qui soutient l'attribution de 100% des recettes à la transition écologique, mais "pas maintenant, pas en le faisant supporter par des ouvriers, des salariés, des retraités qui n'en peuvent plus."

L'augmentation de la taxe carbone - qui s'applique notamment sur les carburants - prévue au 1er janvier, a été annulée en décembre, en réponse au mouvement des "gilets jaunes". Mais la secrétaire d'État à la Transition écologique et solidaire Brune Poirson a estimé dimanche qu'elle "reviendra(it) peut-être" à l'issue du grand débat, jugeant que c'est "un outil qui est efficace" et "qui a un vrai impact".