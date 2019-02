Le Parlement européen approuve les accords de commerce et d'investissement UE/Singapour

Bruxelles, 13 fév 2019 (AFP) - Le Parlement européen a approuvé mercredi deux accords sur le commerce et la protection des investissements entre l'UE et Singapour, dénoncés, comme les précédents accords avec le Canada ou le Japon, par certaines ONG.

Les deux textes ont été approuvés à une large majorité par les eurodéputés. L'accord commercial pourrait entrer en vigueur courant 2019, mais celui sur les investissements devra lui être ratifié par l'ensemble des parlements de l'UE.

Singapour est de loin le premier partenaire commercial de l'UE au sein de l'Association des nations d'Asie du Sud-Est, l'ASEAN. Les deux parties ont échangé pour 53,3 milliards d'euros de marchandises en 2017 et pour 44,4 milliards d'euros dans les services en 2016.

Plus de 10.000 entreprises européennes ont leur siège régional dans ce petit pays asiatique.

Outre la suppression des droits de douane et des obstacles non tarifaires, l'accord commercial "de nouvelle génération" contient aussi des dispositions sur la protection de la propriété intellectuelle, la libéralisation des investissements, les marchés publics, la concurrence et le développement durable.

Ce texte (approuvé par 425 voix pour, 186 contre et 41 abstentions) fait cependant l'objet de critiques des ONG, notamment parce que le chapitre consacré au développement durable "n'est toujours pas contraignant" et parce qu'il accroît, selon elles, les "risques" pour "la planète, les droits humains et la démocratie".

L'accord sur la protection des investissements (436 voix pour, 203 contre, 30 abstentions), qui prévoit la création d'un tribunal spécial chargé de trancher les différends entre investisseurs, est encore plus controversé.

"L'UE continue sa fuite en avant dans le développement des tribunaux d'arbitrage, laissant la possibilité aux investisseurs présents à Singapour d'attaquer les politiques publiques en Europe qui seraient contraires à leurs intérêts", ont écrit mardi l'Institut Veblen, Foodwatch et la Fondation Nicolas Hulot (FNH) dans un communiqué commun.

"Après le CETA (avec le Canada, NDLR) et l'accord avec le Japon, l'adoption des accords avec Singapour montre le dangereux entêtement de la politique commerciale européenne au détriment des désordres sociaux et environnementaux qu'elle engendre et du besoin de transparence", ajoutent-elles.

L'UE a entamé des discussions bilatérales avec d'autres pays de l'ASEAN, dont le Vietnam, un accord qui devrait lui aussi entrer bientôt en vigueur.