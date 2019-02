Disparition de Mathis: sa mère lance une cagnotte pour poursuivre les recherches

Rennes, 13 fév 2019 (AFP) - La mère de Mathis, enfant de 8 ans disparu en 2011 alors qu'il était gardé par son père, a lancé une cagnotte en ligne pour financer des recherches parallèles à celles des enquêteurs afin de le retrouver, a-t-on appris mercredi.

Le père de l'enfant, Sylvain Jouanneau, a été condamné en 2015 à 20 ans de prison pour avoir enlevé et séquestré son fils. Cet ancien cadre divorcé devenu maçon n'a jamais ramené son fils à sa mère le 4 septembre 2011, à Caen, comme il aurait dû le faire au terme de son droit de garde du week-end.

Arrêté trois mois plus tard près d'Avignon après avoir été aperçu à six reprises, toujours seul, il n'a jamais fourni la moindre indication sur le sort du garçon, répétant l'avoir confié à des tiers à l'étranger.

Une instruction pour homicide est toujours en cours.

Lassée par l'absence de résultats, la mère de Mathis, Nathalie Barré, a lancé le 10 février une cagnotte sur Leetchi pour retrouver son fils, accompagnée du portrait de l'enfant vieilli. En 2015, la police avait lancé, sans succès, un appel à témoins avec cette même photo.

"J'ai confiance dans les enquêteurs mais malheureusement il n'y a plus beaucoup d'investigations, par manque de moyens", a déclaré à l'AFP Nathalie Barré, qui souhaite faire appel à un enquêteur privé car il y a "encore plein de pistes à explorer".

Interrogée par l'AFP, Aline Lebret, avocate de Mme Barré, dit "comprendre le désespoir" de sa cliente qui a "l'impression que la justice ne fait plus grand chose". Elle rappelle toutefois qu'un enquêteur privé ne "dispose pas des mêmes moyens d'autorité que la justice".

"On rame à contre-courant dans cette affaire", estime Me Lebret. "Chaque fois que je fais quelque chose, je le fais avec des enclumes au pied. J'ai fait des demandes d'investigations il y a plus de deux ans et je n'ai toujours pas de retour des actes demandés, les actes sont peut-être réalisés, je n'en sais rien", poursuit l'avocate, pour qui l'appel à témoins réalisé en 2015 n'a pas été fait "de façon sérieuse".

Lancée en avril 2018, une pétition pour "redonner du souffle à l'enquête et obtenir des moyens financiers" a également recueilli 89.000 signatures.

Lors de son procès, Sylvain Jouanneau a assuré n'avoir pas tué son fils. Mais en 2010, il avait écrit à sa compagne d'alors : "C'est l'enfant de la haine. Il y a des gènes de sa mère en lui. Je ne peux pas faire de miracles. Si ça tourne mal, je ne m'en sens pas responsable. J'ai fait le deuil".

Dans un brouillon de lettre, il avait aussi affirmé que son fils était "sous protection musulmane". Mais les enquêteurs doutent de cette piste même si le père s'est converti à l'islam. Des recherches ont été effectuées en vain, notamment au Maroc.

Le père n'avait pas expliqué non plus la "précipitation" avec laquelle il avait quitté son véhicule retrouvé près de Bayonne, à proximitéd'un fleuve, en septembre 2011, avec un rehausseur à l'intérieur et un paquet de bonbons.