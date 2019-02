Commerce: possible délai supplémentaire à la Chine si les négociations progressent (Trump)

Washington, 12 fév 2019 (AFP) - Donald Trump a affirmé mardi qu'il pourrait accorder à la Chine un délai supplémentaire avant d'imposer de nouveaux tarifs douaniers punitifs, si les négociations pour mettre fin au différend commercial avec Pékin font suffisament de progrès.

"Si nous sommes proches d'un accord, un vrai accord (...), je me vois bien donner du mou pendant un temps", a déclaré le président américain lors d'une réunion avec ses ministres. "De façon générale je ne suis pas enclin à le faire", a-t-il toutefois ajouté.

Les Etats-Unis ont donné jusqu'au 1er mars à la Chine pour trouver un terrain d'entente sur les différends commerciaux entre les deux pays avant de faire passer de 10 à 25% les tarifs douaniers sur 200 milliards de produits importés de Chine.

Selon le locataire de la Maison Blanche, les discussions actuellement en cours se "passent très bien".

Une délégation de hauts fonctionnaires américains rencontre des homologues chinois pour préparer le terrain à des négociations jeudi et vendredi entre les négociateurs en chef des deux pays, Robert Lighthizer et Liu He, dans la capitale chinoise.

M. Trump a aussi rappelé qu'il comptait rencontrer le président chinois Xi Jinping, "que je respecte et que j'aime beaucoup, pour négocier les points sur lesquels le groupe est incapable de s'entendre".

Les deux parties ont repris langue depuis le début d'année pour tenter de trouver une solution durable à la guerre commerciale déclenchée par Donald Trump pour forcer Pékin à la table des négociations.

Ces discussions portent sur un rééquilibrage des échanges commerciaux en faveur des Etats-Unis, mais aussi sur des réformes plus structurelles comme la fin des tranferts forcés de technologies ou le non respect de la propriété intellectuelle. Les Américains insistent aussi sur la nécessité de mettre en place un mécanisme permettant de vérifier l'application d'un éventuel accord.