Afghanistan : les talibans annoncent une équipe de négociation renforcée

Kaboul, 12 fév 2019 (AFP) - Les talibans ont annoncé mardi avoir formé une équipe de 14 négociateurs, contre 11 précédemment, avant la prochaine série de pourparlers de paix en Afghanistan avec les Etats-unis, fin février au Qatar.

Le chef négociateur taliban sera Shir Mohammad Abbas Stanikzai, qui conduisait déjà les discussions menées à Moscou début février entre le groupe insurgé et des membres de l'opposition au gouvernement du président afghan Ashraf Ghani.

Les talibans refusent de mener des pourparlers de paix directs avec le président Ghani, malgré les demandes répétées de Washington à un dialogue intra-afghan incluant le gouvernement.

Parmi l'équipe de négociateurs talibans figure un membre du réseau jihadiste Haqqani, allié des talibans, emprisonné en Afghanistan.

"Il devrait être libéré pour commencer à travailler dans l'équipe de négociation", a écrit mardi sur Twitter le porte-parole des talibans Zabihullah Mujahid.

Mais selon le porte-parole de la présidence afghane, Haroon Chakhansuri, "aucune décision concernant sa libération n'a été prise, (...) le peuple afghan peut être assuré que justice sera faite", a-t-il indiqué sur Twitter.

Anas Haqqani, frère cadet de Sirajuddin Haqqani, adjoint du leader des talibans Hibatullah Akhundzada, avait été arrêté en octobre 2014 par les services secrets afghans.

Le réseau Haqqani, fondé par leur père Jalaluddin Haqqani - dont le décès a été annoncé début septembre -, est responsable de plusieurs attentats meurtriers dans le pays, et considéré comme un groupe terroriste par les Etats-Unis.

Parmi les autres membres figurent également cinq ex-détenus de la prison militaire américaine de Guantanamo qui ont occupé des postes de responsabilité sous le régime taliban (1996-2001).

Mohammad Fazl Akhund, un des principaux chefs talibans qui a été vice-ministre de la Défense et ancien chef d'état-major de l'armée; Abdul Haq Wasiq, adjoint des services de renseignement qui avait des relations étroites le mollah Omar, ex-chef des talibans; Khairullah Khairkhwa, qui serait l'un des pères fondateurs du mouvement taliban, ancien ministre de l'Intérieur du régime et aussi gouverneur des provinces de Kaboul et de Herat (est); Noorullah Noori, ancien gouverneur de plusieurs provinces et commandant militaire accusé notamment d'avoir participé à des massacres dans la ville de Mazar-i-Sharif (nord); Mohammad Nabi Omari, ex-commandant militaire qui entretenait de proches relations avec Al-Qaïda et le réseau Haqqani.

- "Priorité" -

Avant la réunion de Doha, Zalmay Khalilzad, qui dirige la délégation américaine, a rencontré lundi à Bruxelles des représentants de l'Union européenne et de l'Otan. Il doit également se rendre en Allemagne, en Turquie, au Pakistan et en Afghanistan.

Les derniers pourparlers entre les Etats-Unis et les talibans, pendant six jours fin janvier à Doha, avaient selon les deux parties conduit à "des progrès".

Leurs discussions ont porté sur le retrait des troupes américaines d'Afghanistan en échange de l'assurance par les talibans que le pays ne soit pas une base arrière terroriste.

M. Khalilzad avait souligné qu'une "ébauche" d'accord avait été trouvée mais que "beaucoup de travail" restait à accomplir.

"Notre objectif commun est de parvenir à un accord de paix (et non à un accord de retrait) digne des sacrifices consentis pendant des décennies de guerre", a tweeté lundi M. Khalilzad après ses rendez-vous à Bruxelles, ajoutant que "la relance du dialogue intra-afghan est la priorité immédiate".