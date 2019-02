Contrefaçon d'un bronze de Zadkine: peine alourdie pour un commissaire-priseur

Paris, 12 fév 2019 (AFP) - Faux bronze de Zadkine et amateur d'art trompé: un commissaire-priseur, un courtier en art et un collectionneur ont été condamnés mardi pour "contrefaçon" par la cour d'appel de Paris à des peines allant jusqu'à huit mois de prison et 60.000 euros d'amende.

Le commissaire-priseur, Marc-Arthur Kohn a vu sa condamnation à huit mois de prison avec sursis confirmée et s'est vu infliger une amende de 60.000 euros, contre 5.000 en première instance en 2016.

Le courtier, Pascal Robaglia, a été condamné, comme en première instance, à huit mois ferme - une peine qu'il effectuera sous bracelet électronique, a précisé le tribunal. La cour d'appel lui a en outre infligé une amende de 30.000 euros.

Ancien galeriste, ce dernier avait déjà été condamné en 2010 à Créteil à cinq ans d'emprisonnement dont trente mois avec sursis et 50.000 euros d'amende pour avoir écoulé des oeuvres d'un faussaire de toiles de maîtres, Guy Ribes.

Le dernier prévenu, Raymond Woronko, collectionneur d'art, a été à nouveau condamné à 10.000 euros d'amende dont 5.000 avec sursis.

"Aujourd'hui, plus de 40% de faux circulent sur le marché de l'art. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu d'interdiction d'exercer pour le commissaire-priseur. Il faut frapper fort pour que ce fléau s'arrête", a réagi auprès de l'AFP Me Béatrice Cohen, avocate du malheureux acheteur de la sculpture.

La cour d'appel a également condamné les trois hommes à verser 40.000 euros au titre du préjudice moral à la ville de Paris, détentrice des droits de l'artiste dont elle gère le musée. Elle les a aussi condamnés à verser 6.000 euros à l'acheteur floué et un euro symbolique au fondeur Susse qui a réalisé les vrais bronzes de Zadkine.

Né en 1890, Ossip Zadkine, est considéré comme l'un des plus grands maîtres de la sculpture cubiste. Français d'origine russe, il est mort en novembre 1967 à Paris.

L'affaire avait débuté en décembre 2001 par la vente de l'un de ses bronzes, "Le retour du fils prodigue", pour 770.000 francs (env. 117.000 euros) au collectionneur Raymond Woronko, un Français résident en Afrique, par le commissaire priseur Marc-Arthur Kohn lors d'une vente aux enchères à Drouot-Montaigne. La sculpture, qui ne figurait pas au catalogue, avait été ajoutée en dernière minute à la vente.

Mais Raymond Woronko apprend ensuite d'un expert de Sotheby's qu'il s'agissait d'un faux. Furieux, il demande au commissaire-priseur de remettre l'oeuvre en vente, ce qui est fait six mois plus tard. Cette fois-ci, la sculpture figure au catalogue mais avec une indication erronée. Ce serait le cinquième et dernier tirage du bronze, prétend le catalogue.

Pourtant, Zadkine n'en a pas tiré plus de quatre exemplaires, avait précisé à l'AFP le patron de la fonderie Susse, qui travaillait avec l'artiste.

La sculpture ne sera pas adjugée, mais elle est repérée par un amateur d'art, qui finira par l'acheter 137.000 euros, avant d'appeler le fondeur, qui portera plainte avec la ville de Paris pour "contrefaçon".

Dans son arrêt, la cour d'appel juge sévèrement le commissaire-priseur: "Le bordereau de vente ne mentionne pas de numéro de tirage, élément pourtant principal de l'oeuvre, qui permet son authentification". Une "absence" qui atteste de "sa volonté de dissimuler la véritable nature contrefaite de ce bronze".

