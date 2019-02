Marine Le Pen dénonce une "flambée des actes antisémites et des dégradations de lieux de cultes chrétiens"

Paris, 12 fév 2019 (AFP) - Marine Le Pen a dénoncé mardi une "flambée des actes antisémites et des dégradations de lieux de cultes chrétiens", révélatrice selon elle d'"une haine" qui prospère en France "dans une indifférence coupable".

Elle a également exprimé sur Twitter "une pensée pour la courageuse mère de Ilan Halimi, que des salopards refusent de laisser en paix", alors qu'un arbre en mémoire du jeune homme juif mortellement blessé en 2006 après avoir été séquestré par le gang des barbares a été vandalisé à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne).

"La flambée des actes antisémites et des dégradations de lieux de cultes chrétiens révèlent une haine qui prospère dans notre pays depuis des années dans une indifférence coupable", a regretté Mme Le Pen dans un tweet distinct.

Les actes antisémites ont bondi de 74% en France en 2018, a annoncé lundi le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, après plusieurs actes antijuifs commis récemment à Paris et dans l'Essonne.

Le vice-président du RN, Steeve Briois, a pour sa part accusé dans un tweet le gouvernement de ne pas dire "un mot sur les racines du mal" qui sont pour lui "l'islamisme".

Il a qualifié de "propos mensongers et manipulateurs" des déclarations de Frédéric Potier, délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT (Dilcrah). M. Potier a déclaré sur LCI mardi qu'il voyait dans ces actes antisémites "la résurgence d'une extrême droite identitaire, violente, virulente sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la rue".

Le président de Debout la France et député de l'Essonne, Nicolas Dupont-Aignan, s'est rendu mardi à Sainte-Geneviève-des-Bois pour "témoigner de l'indignation de nos concitoyens et assurer la communauté juive de France de mon soutien le plus total", selon une vidéo diffusée sur son compte Twitter.

L'ancien allié de Marine Le Pen à la présidentielle a également dénoncé "les profanations d'églises qui se sont multipliées" et souhaité que "les responsables politiques se mobilisent pour trouver les auteurs de ces crimes et faire de la France une nation paisible, réconciliée avec elle-même".