Pompeo en Slovaquie pour contrer l'influence de Moscou et Pékin

Bratislava, 12 fév 2019 (AFP) - Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a fait étape mardi en Slovaquie dans le cadre d'une mini-tournée en Europe centrale destinée à contrer l'influence croissante de la Russie et de la Chine.

Cela fait "trop longtemps que l'Amérique n'a pas été profondément engagée ici", a-t-il affirmé au président Andrej Kiska, en référence à la première visite d'un chef de la diplomatie américaine dans le pays depuis 14 ans.

M. Pompeo s'est également entretenu avec cinq anciens prisonniers politiques devant un mémorial appelé la Porte de la liberté, à la frontière avec l'Autriche, où 400 personnes avaient été tuées de 1945 à 1989 lors de tentatives de passer d' l'autre côté du rideau de fer.

"Là où se trouvaient des fils de fer barbelés et des gardes armés, les gens, les biens et les informations se croisent librement aujourd'hui", s'est félicité M. Pompeo.

"Les Etats-Unis sont restés aux côtés du peuple slovaque en tant qu'amis et partenaires (...) au cours des 30 dernières années, et nous continuerons de le soutenir durant les décennies à venir", a-t-il promis.

Les Etats-Unis s'inquiètent de la dépendance énergétique des pays européens à l'égard de la Russie.

Lundi, en Hongrie, pays parmi les plus pro-russe de l'UE, M. Pompeo a fait part au Premier ministre Viktor Orban de ses inquiétudes envers le développement rapide des relations politiques et économiques du pays avec Moscou et Pékin.

M. Pompeo a notamment évoqué le récent accord avec le géant chinois des télécommunications Huawei pour le réseau 5G en Hongrie. Huawei suscite une inquiétude croissante des Occidentaux quant à de possibles velléités d'espionnage au profit de Pékin.

Selon un haut responsable américain, M. Pompeo doit transmettre un message similaire en Slovaquie, très dépendante de la Russie pour ses importations d'énergie.

"L'objectif général que vous pouvez voir en Europe centrale est analogue à celui de notre stratégie en Asie-Pacifique", a expliqué ce responsable. "Il s'agit de souligner, dans des domaines vulnérables où nos rivaux, Chinois et Russes, gagnent du terrain, que nous voulons accroître notre engagement diplomatique, militaire et culturel".

Les Etats-Unis cherchent aussi à davantage soutenir des médias indépendants dans la région, a-t-il ajouté.

Le chef de la diplomatie hongroise Peter Szijjarto a fait bon accueil à la proposition de liens renforcés avec Washington tout en protestant contre les critiques américaines envers les relations de son pays avec la Russie et la Chine qualifiées d'"énorme hypocrisie" puisque les Occidentaux commercent avec Moscou notamment dans le secteur de l'énergie.

M. Pompeo doit se rendre plus tard dans la journée en Pologne, où se déroule mercredi et jeudi une conférence consacrée à l'influence de l'Iran au Moyen-Orient.