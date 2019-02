Venezuela: Salvini téléphone à l'opposant Juan Guaido

Rome, 11 fév 2019 (AFP) - Le vice-Premier ministre italien Matteo Salvini s'est entretenu lundi par téléphone avec l'opposant vénézuélien et président autoproclamé Juan Guaido à l'occasion d'une rencontre lundi à Rome avec une délégation de l'opposition de ce pays latino-américain en crise, a indiqué son porte-parole.

M. Salvini, qui est aussi ministre de l'Intérieur et patron de la Ligue (extrême droite), a eu un entretien "cordial" avec M. Guaido, a précisé ce porte-parole.

M. Salvini a confirmé à cette occasion son "soutien total" à des élections libres, un soutien déjà affirmé dans la matinée devant la presse. "L'objectif est d'avoir des élections libres, démocratiques, transparentes et pacifiques le plus tôt possible", avait-il.

Il a reconnu à cette occasion que le gouvernement italien était divisé sur la question de la reconnaissance de M. Guaido, actuel président de l'assemblée nationale de son pays, même si Rome n'a jamais reconnu les élections présidentielles de mai 2018 qui ont permis au socialiste Nicolas Maduro d'être réélu.

Le président vénézuélien par intérim autoproclamé est reconnu ou soutenu par une cinquantaine de pays.

"Je considère qu'il est de mon devoir de rencontrer une délégation du parlement vénézuélien qui est l'unique organe légitimement au pouvoir en ce moment vu que le présumé président Maduro n'est pas reconnu comme président par la communauté internationale", a souligné à ce propos M. Salvini.

Cette délégation de l'opposition vénézuélienne est composée notamment du président de la commission des Affaires étrangères de l'assemblée nationale, Francisco Sucre et du représentant en Europe pour l'aide humanitaire, Rodrigo Diamanti.

Francis Sucre a estimé lundi soir devant la presse que "les conditions pour la médiation et le dialogue ne sont actuellement pas réunies" dans son pays.

Le parlementaire a appelé avant tout à "la fin de l'usurpation" de pouvoir de la part de Nicolas Maduro et à "des élections libres au Venezuela le plus rapidement possible" dès que les diverses formations politiques se seront mises d'accord.

La délégation vénézuélienne a également été reçue lundi par le ministre italien des Affaires étrangères Enzo Moavero et par un haut responsable de la Secrétairerie d'Etat du Vatican, un Vénézuélien, Mgr Edgard Peña.

"Au Vatican nous avons exprimé très clairement notre position. Nous pensons que le Vatican , tout comme l'Union européenne, peuvent être garants de l'organisation d'élections transparentes au Venezuela", a noté M. Sucre.

Le Saint-Siège a souligné lundi à travers son porte-parole sa "profonde préoccupation" pour la situation du pays, appelant à trouver urgemment "une solution juste et pacifique pour sortir de la crise, dans le respect des droits humains et en cherchant le bien pour tous les habitants du pays, évitant de verser le sang".

Une éventuelle médiation du Vatican au Venezuela nécessite l'accord des deux parties, avait souligné en début de semaine dernière le pape François. Le chef de l'Etat vénézuélien contesté Nicolas Maduro venait de lui écrire une lettre pour demander son aide et sa médiation.