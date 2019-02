La légitime défense au coeur du procès d'un policier à Bordeaux

Bordeaux, 11 fév 2019 (AFP) - Un policier de Poitiers a-t-il tiré un coup mortel sur un forcené non armé en croyant sauver son collègue? La question de la légitime défense est au coeur d'un procès qui a débuté lundi devant la cour d'assises, à Bordeaux, près de douze ans après les faits.

Le brigadier-chef Jocelyn Chauveau, qui comparaît pour violences avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner, est accusé d'avoir blessé mortellement d'une balle dans le ventre Olivier Massonnaud lors d'une opération de police nocturne visant à appréhender cet homme qui avait bu, s'était montré violent et avait menacé les forces de l'ordre.

A l'audience, le fonctionnaire de 46 ans, toujours en service, a invoqué la légitime défense, comme depuis le début de cette procédure à rebondissements.

En 2013, l'instruction avait débouché sur un non-lieu à Poitiers, confirmé en appel l'année suivante. Mais en 2015, la Cour de cassation avait remis en cause cette décision et demandé à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux de reprendre le dossier. Cette dernière a infirmé la thèse de la légitime défense et renvoyé le policier aux assises.

La nuit du 14 août 2007, Olivier Massonnaud, 38 ans, alors en instance de divorce et en état d'ivresse, se dispute violemment avec sa nouvelle compagne à Poitiers, en présence de ses deux enfants (10 et 11 ans). Quand la police arrive, alertée par une voisine, il est retranché dans un autre appartement, d'où il jette du mobilier par la fenêtre. Des policiers le voient avec un couteau en mains et l'entendent les insulter et les menacer.

Olivier Massonnaud, que ses collègues ont décrit à Chauveau comme un "fou furieux", s'échappe par les toits. Quatre policiers le retrouvent dans une petite cour d'immeuble mal éclairée. Selon l'accusé, qui a mimé les gestes, l'homme est caché derrière le coffre d'une voiture et "se jette" sur un autre policier les bras en avant. "Bouge pas, bouge pas", lui hurle alors Jocelyn Chauveau avant de tirer.

"Je n'ai pas eu le choix. J'étais convaincu qu'il était en train de +planter+ mon collègue", a expliqué l'officier. Pour lui, le suspect était alors "toujours potentiellement armé", ce qui n'était en fait pas le cas. "Si j'avais eu le loisir de voir qu'il n'était pas armé, je serais allé au contact au lieu de tirer", a ajouté M. Chauveau, qui se dit "obnubilé" depuis onze ans par cette "scène finale".

L'avocat des parties civiles, Me Patrick Maisonneuve, conteste que le policier "se trouvait dans les conditions de la légitime défense". Même si le suspect avait fait preuve d'un "comportement désordonné" peu auparavant, "il y avait d'autres moyens de le neutraliser", a-t-il dit à des journalistes.

Conseil de l'accusé, Me Laurent-Franck Liénard a évoqué "la situation kafkaïenne" d'un "policier exemplaire", qui a un jour sauvé de la noyade un fuyard qu'il pourchassait. "Pendant des années, la justice lui a dit qu'il n'avait pas fauté (en tirant sur M. Massonnaud) et maintenant il se retrouve comme un criminel devant une cour d'assises".

Décrit par des témoins cités par la défense comme "posé", "diplomate" et "réfléchi", Jocelyn Chauveau encourt 20 ans de réclusion.