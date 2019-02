Révolution islamique en Iran: "40 années d'échec" selon la Maison Blanche

Washington, 11 fév 2019 (AFP) - La Maison Blanche a stigmatisé lundi "40 années d'échec" en Iran où l'anniversaire de la victoire de la Révolution islamique a été célébré à travers le pays.

Jour férié, le 22 bahman du calendrier iranien commémore le renversement du régime impérial du chah Mohammad Reza Pahlavi, le 11 février 1979, dix jours après le retour d'exil triomphal de l'ayatollah Rouhollah Khomeiny, père fondateur de la République islamique.

"Ce furent 40 années d'échec", a tweeté John Bolton, conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump en évoquant l'ennemi numéro un de Washington au Moyen-Orient.

"Il appartient au régime iranien de changer de comportement, et, in fine, aux Iraniens de déterminer la voie que doit prendre leur pays", a-t-il ajouté. "Les Etats-Unis soutiendront la volonté du peuple iranien et seront derrière eux pour s'assurer que leurs voix soient entendues".

L'Iran est régulièrement accusé par les Etats-Unis de déstabiliser le Moyen-Orient à cause notamment de son soutien militaire et financier au pouvoir en Syrie ainsi qu'au Hezbollah libanais. La question des missiles iraniens empoisonne aussi les relations entre Téhéran et les Occidentaux.

L'administration Trump a claqué la porte de l'accord international de 2015 visant à empêcher Téhéran de se doter de la bombe atomique et elle a rétabli des sanctions draconiennes pour étrangler l'économie iranienne.

De nombreux observateurs voient dans cette stratégie la tentation de pousser à un changement de régime, mais Washington assure vouloir seulement "changer l'attitude du régime".

Les Etats-Unis n'ont plus de relations diplomatiques avec l'Iran depuis 1980.