Dégradations dans cinq églises depuis une semaine

Paris, 11 fév 2019 (AFP) - Des dégradations ont été commises dans cinq églises catholiques en France la semaine dernière, à Maisons-Laffitte et Houilles (Yvelines), Dijon, Nîmes et Lavaur (Tarn), a-t-on appris lundi de sources policières et diocésaines.

Le tabernacle de l'église Saint-Nicolas de Maisons-Laffitte a été renversé dimanche, selon des sources policières. Une enquête a été ouverte et un homme, un SDF de 35 ans, placé en garde à vue, a reconnu les faits, selon la police.

Selon un bilan du ministère de l'Intérieur, en 2017, ont été dénombrées 978 atteintes aux édifices religieux et aux sépultures, dont 878 contre des lieux chrétiens.

La semaine dernière à Houilles, des actes de vandalisme ont été constatés dans l'église Saint-Nicolas, selon la préfecture qui a condamné "avec la plus grande fermeté ces violences graves et inadmissibles contre ces lieux de culte".

Des dégradations -- Christ en croix et statue de la vierge renversés au sol et brisés notamment -- avaient déjà été constatées fin janvier dans cette même église, selon la police. Les auteurs n'ont pour l'heure pas été identifiés. Le commissariat de Houilles est saisi de l'affaire.

Samedi, le diocèse de Dijon a également fait part de sa "tristesse" dans un tweet relayant des photos de dégradations dans l'Eglise Notre-Dame de Dijon: un vase cassé, des hosties jetées sur l'autel, une nappe roulée en boule.

Des actes de vandalisme ont par ailleurs été constatés mercredi dans une église de Nîmes située dans le quartier des Amoureux, selon des sources judiciaires et policières. Le tabernacle a été cassé, des hosties projetées sur les murs et à terre, divers objets religieux dégradés et des excréments jetés sur les murs intérieurs de l'édifice, selon ces sources. Le parquet de Nîmes a ouvert une enquête confiée aux policiers de la sûreté départementale de Nîmes.

Mardi en fin de journée, le feu avait également été mis à un autel d'une chapelle latérale de la cathédrale Saint-Alain de Lavaur (Tarn), indique le diocèse sur son site internet.

"Des églises incendiées, saccagées, profanées. Nous ne pourrons jamais nous habituer à ce que ces lieux de paix soient la proie de violences, à ce que nous avons de plus beau et de plus précieux, le corps du Christ, soit piétiné. #stopauxprofanations", a réagi sur twitter Olivier Ribadeau Dumas, le porte-parole de la Conférence des évêques de France (CEF).

De son côté, Ariel Goldmann, président du Fonds social juif unifié, a dit sa "solidarité envers l'Eglise catholique et nos frères et soeurs. Ces profanations sont scandaleuses et doivent être punies".

