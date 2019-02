La Macédoine aux portes de l'adhésion à l'Otan

Bruxelles, 6 fév 2019 (AFP) - La future Macédoine du Nord a engagé mercredi le processus pour son adhésion à l'Otan et deviendra dans un an le 30e membre d'une Alliance atlantique inquiète des menaces de la Russie et la volonté de désengagement des Etats-Unis.

"C'est un jour historique", a commenté le secrétaire général de l'Alliance Jens Stoltenberg après la signature du protocole d'adhésion par les ambassadeurs des 29 membres de l'Otan,F en présence de Nikola Dimitrov, "ministre des Affaires étrangères de la République de Macédoine", précise son compte twitter.

Le Premier ministre macédonien Zoran Zaev s'est félicité dans la foulée "de ce jour historique" sur son compte Facebook.

"Nous sommes les bienvenus dans la plus grande alliance de sécurité, l'Otan, (...) un facteur de stabilité et de paix", qui va promouvoir "le développement et une meilleur vie dans notre pays" et dans la région, a-t-il écrit.

L'accord conclu avec la Grèce sur le nouveau nom de "République de Macédoine du Nord", au lieu d'"Ancienne république yougoslave de Macédoine" (ARYM), a mis fin à une querelle diplomatique entre Athènes et Skopje datant des années 90 et à l'origine du veto grec à l'adhésion de son voisin à l'Otan.

Après avoir adopté l'accord fin janvier, le parlement grec devrait se prononcer vendredi sur la ratification "du protocole pour l'adhésion de la République de Macédoine du Nord à l'Otan", selon une source parlementaire grecque.

L'adhésion sera entérinée par la ratification du protocole par les 29 membres de l'Alliance. Le processus a pris un an pour le Monténégro en 2017.

"Je n'attends aucune surprise" lors de ce processus de ratification, a déclaré Jens Stoltenberg lors d'un point de presse avec M. Dimitrov. Le secrétaire général de l'Alliance a salué à cette occasion le courage politique du Premier ministre grec Alexis Tsipras et de son homologue macédonien Zoran Zaev.

L'objectif est une adhésion pour le sommet de l'Otan en décembre à Londres, a-t-on précisé de source diplomatique.

Jens Stoltenberg s'est refusé à toute spéculation, mais il a précisé que la Macédoine du Nord participerait "comme invitée" à la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Otan en avril à Washington.

Le secrétaire général de l'Otan a récusé les doutes sur l'impréparation militaire du pays. La Macédoine du Nord "participe aux exercices et à la mission de l'Otan en Afghanistan, son adhésion va contribuer à renforcer la stabilité sur le flanc sud-est de l'Europe et à notre sécurité", a-t-il déclaré.

"Le gouvernement de Skopje a pris l'engagement de porter ses dépenses de défense à 2% de son PIB pour 2024 et a commencé à les augmenter", a-t-il ajouté.

