Le Qatar prend livraison de son premier Rafale

Mérignac, 6 fév 2019 (AFP) - Le Qatar a pris livraison mercredi du premier exemplaire d'une commande ferme de 36 Rafale lors d'une cérémonie à Mérignac (Gironde), près de Bordeaux, où Dassault construit l'avion de combat.

Cette première livraison, "conforme au calendrier", selon Dassault Aviation, fait suite à la signature en mai 2015 d'un contrat portant sur l'acquisition de 24 Rafale par le Qatar et de la levée d'une option annoncée en décembre 2017 pour douze avions supplémentaires.

Il existe en outre une autre option, dévoilée en décembre 2017, pour l'achat de 36 appareils supplémentaires et qui n'a pas été exercée pour l'heure.

"Un tel programme n'aurait pas pu avoir lieu sans la relation stratégique existante entre le Qatar et la France et le soutien des autorités de chaque pays", a déclaré le PDG de Dassault Aviation Eric Trappier, au cours d'une cérémonie en présence du ministre de la Défense du Qatar et vice-Premier ministre Khaled ben Mohammed al-Attiyah et de la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées Geneviève Darrieussecq.

La cérémonie de livraison est "le point culminant d'une relation entamée voici plus de 40 ans" avec le Qatar, a ajouté M. Trappier.

Les contrats signés en 2015 et en 2017 "seront honorés en respectant les délais", a déclaré Mme Darrieussecq précisant que 21 Rafale seraient livrés en 2019 au Qatar et le dernier exemplaire "en avril 2022".

Le Rafale, utilisé par l'armée française depuis 2004, est le quatrième type d'avion de combat français vendu au Qatar après le Mirage F1, l'Alpha Jet et le Mirage 2000.

Après des années de difficultés à l'export pour ce fleuron technologique, l'Egypte en avait commandé 24 exemplaires en 2015, suivie par le Qatar.

En septembre 2016, l'Inde a conclu elle aussi l'achat de 36 avions.

En tout, 96 commandes à l'export ont été enregistrées. Le Rafale livré mercredi pour le Qatar est le 25e appareil à être livré.

Dans le cadre du contrat d'acquisition, 229 pilotes et mécaniciens qataris sont en cours de formation en France, au sein à la fois de l'armée de l'Air et de l'industrie française, selon Mme Darrieussecq.

Au total, 152 Rafale ont déjà été livrés à l'armée de l'air et la marine françaises.

Un programme pour un Rafale nouvelle génération, le standard F4, a été lancé en janvier avec des capacités d'action renforcées.

Dassault Aviation figure également parmi les cinq constructeurs étrangers dont les offres ont été retenues par la Suisse pour renouveler ses avions de combat.

Il s'agit du Gripen E suédois (Saab), du Rafale français (Dassault), de l'avion européen Eurofighter (Airbus, Allemagne), ainsi que des appareils américains F/A18 Super Hornet (Boeing) et F-35A (Lockheed-Martin).

L'évaluation technique et l'examen des candidats seront réalisés au deuxième semestre 2020 et seront suivis du lancement d'un deuxième appel d'offres plus affiné, avant la décision finale du gouvernement.

