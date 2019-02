Afghanistan: Trump évoque des discussions "constructives" avec les talibans

Washington, 6 fév 2019 (AFP) - Donald Trump a évoqué mardi lors de son allocution devant le Congrès sur l'état de l'Union des discussions "constructives" avec les talibans en Afghanistan, d'où le président américain souhaite retirer ses troupes après plus de 17 années de conflit.

"Nos troupes se sont battues avec un courage sans égal (en Afghanistan), et grâce à leur bravoure, nous sommes désormais en mesure de trouver une solution politique à ce long et sanglant conflit", a dit M. Trump.

"Mon administration tient des discussions constructives en Afghanistan avec un certain nombre de groupes afghans, dont les talibans", a-t-il ajouté.

Les Etats-Unis ont entamé l'été dernier des négociations avec les talibans, qu'ils souhaiteraient voir discuter directement avec le gouvernement afghan.

"Au fur et à mesure que ces négociations progressent, nous serons en mesure de réduire la présence de nos troupes et nous concentrer sur le contre-terrorisme", a avancé le président américain. "Nous ne savons pas si nous trouverons ou non un accord, mais nous savons qu'après deux décennies de guerre, l'heure est venue d'essayer au moins de faire la paix".

Estimant que "les plus gros défis" auxquels faisaient face les Etats-Unis se trouvaient au Moyen-Orient, Donald Trump a également évoqué devant le Congrès la Syrie et sa décision surprise de retirer les quelque 2.000 soldats américains qui y sont déployés.

"En tant que candidat à la présidence, j'ai promis une nouvelle approche. Les grandes nations ne combattent pas dans des guerres sans fin", a-t-il justifié, avançant "7 milliers de milliards de dollars" de dépenses militaires au Moyen-Orient au cours des deux dernières décennies.

"Lorsque j'ai pris mes fonctions, le groupe Etat islamique contrôlait plus de 50.000 km2 en Irak et en Syrie", a-t-il poursuivi. "Nous avons aujourd'hui libéré la quasi totalité de ce territoire de l'emprise de ces tueurs assoiffés de sang. Alors que nous oeuvrons désormais aux côtés de nos alliés à détruire ce qu'il reste de l'EI, il est temps d'accueillir chaleureusement à la maison ceux qui ont bravement combattu en Syrie".