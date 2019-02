Lille, 5 fév 2019 (AFP) - "Unité, unité, avec ou sans gilets !": au moins 2.300 personnes - selon la préfecture - ont manifesté mardi à Lille à l'appel de plusieurs syndicats dont la CGT, FO, la FSU ou SUD Solidaires, largement rejoints par des "gilets jaunes".

Le cortège, dans lequel la CGT semblait majoritaire, s'est élancé vers 14h30 derrière une banderole commune criant à l'"urgence sociale, pour l'augmentation des salaires, des retraites et de la protection sociale", ont constaté des journalistes de l'AFP.

"L'action est plus forte, le cortège est unique, les syndicats et les +gilets jaunes+ ensemble !", s'est réjoui Pascal Blindal, l'un des représentants de la CGT Nord, voyant "de nombreuses revendications communes" entre "gilets jaunes" et syndicats, notamment "le pouvoir d'achat et la lutte contre la vie chère".

"Bien sûr, nous avons quelques divergences, mais nous discutons beaucoup, par exemple à propos du référendum d'initiative citoyenne (RIC)" sur lequel la CGT n'est pour l'instant "pas tout à fait sur la même longueur d'onde" que les "gilets jaunes", a-t-il ajouté.

"Les syndicats luttent depuis des années, ils ont des méthodes d'action efficace", a reconnu Alexandre Chantry, étudiant en économie très actif au sein des "gilets jaunes" lillois, espérant que cette manifestation donnera "un nouveau souffle au mouvement", qui "dure depuis trois mois et commence à fatiguer".

Une assemblée générale "commune" aura lieu mardi soir pour "décider ensemble d'actions à venir", a-t-il précisé.

"C'est bien qu'il y ait la convergence des luttes, tant que les syndicats n'essaient pas de tirer la couverture à eux lors des négociations avec le gouvernement", a commenté Baptiste, quadragénaire lillois et "gilet jaune".

"Remplissons les caisses de retraite avec le fric de la jet set", "Les professeurs produisent de la valeur !", "Non aux violences policières", "Et toi, tu te bouges quand pour ta planète ?": entre slogans, banderoles et pancartes, les revendications étaient très diverses.

Parmi les manifestants se trouvaient aussi des militants de La France insoumise, du PCF, de l'Unef ou de l'Unel. Beaucoup avaient enfilé des gilets jaunes, souvent parés d'autocollants aux couleurs des syndicats.

En fin de manifestation, "un groupe de personnes a tenté de sortir du parcours et de poursuivre une manifestation sauvage", certains lançant des projectiles en direction des policiers, a indiqué la préfecture, précisant que les forces de l'ordre avaient alors dispersé la manifestation et procédé à quatre interpellations.

Environ 400 personnes ont manifesté de leur côté à Amiens (Somme), selon la préfecture.