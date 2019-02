Venezuela : l'opposition met en garde l'armée contre tout blocage de l'aide

Caracas, 5 fév 2019 (AFP) - L'armée vénézuélienne franchira une "ligne rouge" si elle empêche l'entrée de l'aide humanitaire au Venezuela, a mis en garde mardi l'opposition qui a annoncé l'arrivée prochaine de nourriture et de médicaments dans le pays frappé par de graves pénuries.

"Vous savez qu'il existe une ligne rouge, qu'il y a une limite, que les médicaments, la nourriture et les produits médicaux sont cette ligne rouge", a déclaré au cours d'une conférence de presse le député d'opposition Miguel Pizarro.

Il a également averti contre un blocage qui pourrait créer un "scénario que tous pourraient regretter". "Essayer de voler ce qui peut sauver la vie de personnes ne recevra pas la réponse politique ou sociale que nous avons faite jusque-là", a ajouté le député, sans pour autant donner de détails sur une possible réaction de l'opposition.

L'arrivée d'une aide humanitaire a été annoncée il y a quelques jours par l'opposant Juan Guaido, le président de l'Assemblée nationale, reconnu par une quarantaine de pays en tant que président par intérim du Venezuela.

Selon M. Pizarro, la collecte de l'aide sera réalisée en Colombie et au Brésil, frontaliers du Venezuela, ainsi que sur une île des Caraïbes, avant d'être distribuée dans le pays, en proie à la pire crise économique de son histoire récente.

Juan Guaido a dit lundi soupçonner les militaires de vouloir "voler" ou "confisquer" les lots d'aide pour les redistribuer au nom du gouvernement socialiste.

L'Assemblée nationale, la seule institution contrôlée par l'opposition, débat mardi d'un plan stratégique pour la distribution de médicaments et de nourriture, une aide que le président Nicolas Maduro qualifie de "prétexte" en vue d'une intervention militaire des États-Unis.

M. Pizzaro a ironisé sur le gouvernement qui "veut faire croire au monde entier que l'aide humanitaire est le moyen de dissimuler un Marine plié dans un carton pour qu'il puisse prendre le pouvoir par les armes".

La Croix Rouge au Venezuela s'est dite prête lundi à collaborer pour la distribution de l'aide, mais pas pour son entrée dans le pays, organisée par l'opposition.

"La Croix Rouge vénézuélienne va agir, dans la mesure où elle sera sollicitée et où l'aide humanitaire arrivera, pour préparer et distribuer de l'aide" car "c'est notre devoir et nous avons les compétences pour cela", a précisé son président, Mario Villaroel.

Mais "nous n'allons pas participer à l'entrée de cette aide dans le pays. Ce n'est pas notre rôle", a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse.

La Colombie et les États-Unis, ces derniers ayant promis 20 millions de dollars d'aide, ont été les premiers à proposer une aide humanitaire, suivis par le Canada (40 millions de dollars), l'Allemagne, le Chili et l'Argentine notamment, a précisé le député.

L'Union européenne a annoncé mardi le déblocage de cinq millions d'euros pour répondre à la crise au Venezuela, soit une aide totale de 39 millions d'euros depuis 2018.

Juan Guaido, 35 ans, s'est déclaré président par intérim le 23 janvier en invoquant la Constitution. Il a depuis engagé un bras de fer avec Nicolas Maduro, dont l'élection pour un deuxième mandat est contestée par l'opposition et une grande partie de la communauté internationale.