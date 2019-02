Tortures après une disparition de cannabis : jusqu'à 18 ans de réclusion requis

Bobigny, 5 fév 2019 (AFP) - Deux quadragénaires, soupçonnés par les commanditaires d'un trafic de cannabis d'avoir volé une cargaison, avaient été torturés, 36 heures durant: jusqu'à 18 ans de réclusion ont été requis mardi devant les assises de Bobigny à l'encontre des cinq principaux accusés.

Serrés dans le box, les cinq hommes, âgés de 31 à 35 ans, "n'ont cessé de se concerter" depuis l'ouverture du procès le 24 janvier, a déploré l'avocate générale, Marie-Claire Noiriel.

L'objectif: livrer une "version commune et inédite" pour minimiser voire nier toute participation à l'enlèvement et la séquestration de René et Maxime (prénoms d'emprunt), 49 et 45 ans, à l'automne 2014 en Seine-Saint-Denis.

Menaces, coups, brûlures, diffusion de bruits de sévices: pendant 36 heures, du lundi soir au mercredi matin, tout avait été tenté pour les faire parler après la disparition d'une cargaison de cannabis convoyée par René.

Les commanditaires avaient investi 300.000 euros pour remonter quelque 80 kg d'herbe depuis l'Espagne, escomptant jusqu'à 600.000 euros à la revente, a rappelé la représentante de l'accusation. Ils ne croyaient pas à la version de René, qui soutenait avoir été braqué.

En fonction de leur degré d'implication, elle a requis des peines dans une fourchette de huit à 10 ans pour l'un, 10 à 12 pour un deuxième, 13 à 15 ans pour un troisième et, enfin, 16 à 18 ans pour les deux derniers.

Un seul a reconnu des violences.

Pour Mme Noiriel, ces cinq accusés font régner la "loi du silence" sur les témoins et la seconde victime, Maxime, qui n'a jamais porté plainte ni désigné ses tortionnaires.

"Tout le monde sait où il habite. (...) Il n'a aucune liberté de parole, aucune", a souligné l'avocate générale.

"Tout le monde n'est pas prêt à tout quitter", a-t-elle ajouté.

Libéré contre la promesse d'hypothéquer son pavillon, René s'était rendu à la police trois mois et demi plus tard. Il a fui la région parisienne et renoncé à voir ses enfants de peur des représailles.

Sa dénonciation a déclenché une enquête qui a fait tomber le réseau d'importation de cannabis. Les commanditaires - désormais sur le banc des accusés - ont déjà été condamnés par le tribunal correctionnel de Bobigny en mars 2018 à des peines de quatre à sept ans de prison ferme.

René a été déclaré coupable pour son rôle de chauffeur mais le tribunal l'a dispensé de peine, une décision rarissime.

Aux assises, Maxime est à la fois partie civile et accusé. Il est suspecté d'avoir participé, avec un ami, à une seconde séquestration de René, beaucoup plus courte, quelques jours après la première.

L'avocate générale a demandé que cet épisode de violences soit requalifié en extorsion sur une personne vulnérable, et que lui et cet ami soient condamnés à un an de prison avec sursis.

Elle a requis trois ans de prison avec sursis pour non-assistance à personne en danger à l'encontre de la dernière des huit accusés, une femme de 35 ans, dont l'appartement avait servi à la première séquestration.

Malgré cette "loi du silence", a-t-elle estimé, un appel anonyme aurait témoigné d'"un brin d'humanité pour que tout ça s'arrête".