GB: des centaines de passagers bloqués après la suspension de Turkmenistan Airlines

Londres, 5 fév 2019 (AFP) - Des centaines de passagers se sont retrouvés bloqués au Royaume-Uni mardi après la décision des autorités européennes en charge de l'aviation civile de suspendre les liaisons de la compagnie Turkmenistan Airlines pour des raisons de sécurité.

La compagnie aérienne nationale du Turkménistan opérait jusqu'ici plusieurs vols hebdomadaires reliant les villes de Londres (Heathrow) et Birmingham à Amritsar et New Delhi, en Inde, notamment via Achkhabad, la capitale du Turkménistan.

"L'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) a suspendu les vols de Turkmenistan Airlines en provenance et à destination de l'UE, en attendant la confirmation de la conformité (de la compagnie) aux normes internationales de sécurité aérienne", a déclaré le ministère britannique des Affaires étrangères dans un avis aux voyageurs.

L'AESA, dont le siège se trouve à Cologne en Allemagne, a confirmé auprès de l'AFP qu'elle avait décidé lundi 4 février de suspendre son agrément de sécurité à la compagnie "en attendant le rétablissement du respect de normes internationales spécifiques de sécurité aérienne".

Turkmenistan Airlines ne fournissait aucune information relative à cette suspension sur son site internet, tandis qu'aucun interlocuteur ne répondait au téléphone.

Jane McCarron, une Britannique qui devait voyager de Birmingham vers Amritsar mardi prochain, s'inquiétait de ne pouvoir prendre son avion. "Mon billet n'est pas remboursable et la compagnie aérienne ne répond pas aux appels", a-t-elle expliqué à l'AFP. "Je voudrais juste savoir si je pourrai voyager".

Sur le site, les destinations européennes, dont Birmingham et Londres, mais aussi Paris et Francfort, restent proposées, mais aucune réservation n'est possible de ou vers ces villes.

A l'inverse, les réservations restent accessibles pour les vols en provenance ou à destination des aéroports russes de Moscou (Domodedovo) et Saint-Pétersbourg (Poulkovo).

La compagnie indique sur son site qu'elle transporte près de 3.000 passagers par jour grâce à une flotte de 23 appareils, dont trois Boeing 777.

Turkmenistan Airlines a été créée en 1992, l'année suivant l'indépendance du pays de l'Union soviétique.