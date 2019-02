Alstom: GE n'a pas tenu ses engagements en France, versera 50 M EUR (Bercy)

Paris, 5 fév 2019 (AFP) - General Electric (GE), qui s'était engagé à créer un millier d'emplois nets en France après avoir acquis la branche énergie d'Alstom en 2014, ne l'a pas fait et devra abonder "un fond de réindustrialisation doté de 50 millions d'euros", a annoncé le ministère de l'Economie mardi.

General Electric avait renoncé en juin à son engagement de créer un millier d'emplois nets en France à la fin de l'année 2018, mais le nouveau PDG Larry Culp avait assuré mi-octobre que son groupe "tiendrait ses engagements". Dans son communiqué, le ministère de l'Economie évoque la création "de 25 emplois nets à fin 2018".

Le fonds, qui "sera logé à la Caisse des dépôts et consignations (CDC)", "sera piloté par un comité présidé par une personnalité spécialiste de l'industrie" et associera des représentants désignés par l'entreprise, les collectivités concernées et les services de l'Etat, précise le communiqué.

"Les investissements réalisés en France représentent près d'un milliard d'euros. GE a recruté 3.000 personnes ces trois dernières années", note par ailleurs Bercy selon qui l'entreprise a "marqué ses intentions de développement à long terme en France, notamment (...) dans le domaine des énergies renouvelables".

GE a annoncé fin janvier des résultats en demi-teinte au quatrième trimestre 2018, affectés par les difficultés continues de sa division Energie, qui comprend l'ancien fleuron industriel français.

Le groupe est repassé dans le vert, enregistrant un résultat net de 574 millions de dollars mais rapporté par action et hors éléments exceptionnels, référence en Amérique du Nord, le bénéfice est de 17 cents contre 22 cents attendus en moyenne par les analystes.

vab-cda/nth

ALSTOM

GENERAL ELECTRIC