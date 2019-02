Centrafrique: paraphe d'un accord de paix entre gouvernement et groupes armés

Khartoum, 5 fév 2019 (AFP) - Un nouvel accord de paix destiné à mettre fin à des années de violences en Centrafrique a été paraphé mardi par le gouvernement et 14 groupes armés à Khartoum.

L'accord conclu samedi a été paraphé par le président centrafricain Faustin Archange Touadéra, au nom du gouvernement, selon un correspondant de l'AFP sur place.

Le président soudanais Omar el-Béchir, dont le pays a accueilli les négociations parrainées par l'Union africaine et l'ONU, était présent à la cérémonie dans la capitale soudanaise.

Après avoir paraphé le texte appelé "L'accord de Khartoum", les représentants des 14 groupes armés ont serré la main à MM. Touadéra et Béchir, devant plusieurs ambassadeurs et diplomates étrangers.

La signature du texte aura lieu à Bangui "dans les prochains jours", ont indiqué le gouvernement et la présidence de Centrafrique, sans préciser de date.

Aucun détail sur le contenu de l'accord obtenu n'a été encore diffusé. "Le contenu sera rendu public après la signature", selon le chef de la délégation gouvernementale de Centrafrique, Firmin Ngrebada.

Les négociations de Khartoum, lancées le 25 janvier à l'initiative de l'UA et de l'ONU, ont rassemblé les principaux chefs des groupes armés et une importante délégation gouvernementale.

En Centrafrique, pays de 4,5 millions d'habitants en guerre depuis 2013, pas moins de sept accords de paix ont été signés en cinq ans, sans qu'aucun n'aboutisse au retour de la stabilité.

Ancienne colonie française classée parmi les pays les plus pauvres au monde, la Centrafrique est cependant riche en diamants, or et uranium. Les groupes armés, qui contrôlent de 70% à 80% du territoire, s'y affrontent pour le contrôle de ces richesses.

Ils s'opposent régulièrement aux quelque 12.000 soldats et policiers de la Mission de l'ONU en Centrafrique (Minusca) qui tente en vain d'empêcher les violences.

Samedi, Smaïl Chergui, commissaire à la Paix et à la sécurité de l'UA, a annoncé que l'accord permettrait "au peuple centrafricain de s'inscrire sur la voie de la réconciliation, la concorde et le développement".

Un porte-parole des groupes armés, Igor Lamaka, a affirmé le même jour qu'un "compromis" avait été trouvé, "au nom de l'unité, de la concorde et de la réconciliation nationale, c'est la paix qui a gagné".