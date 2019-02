Lyon-Turin: Élisabeth Borne invite l'Italie à respecter les calendriers

Saint-Martin-la-Porte (France), 1 fév 2019 (AFP) - En visite vendredi en Savoie sur le chantier du tunnel ferroviaire Lyon-Turin, la ministre des transports, Élisabeth Borne, a invité l'Italie à prendre rapidement des décisions sur son engagement dans le projet afin que son calendrier soit respecté.

"Nos voisins italiens souhaitaient des expertises complémentaires et on respecte leur processus de décision. Mais il y a aussi des échéances qui nécessitent que des décisions soient prises dans un calendrier compatible avec la mobilisation des financements européens", a déclaré Mme Borne.

Jeudi, le ministre italien des Transports Danilo Toninelli a indiqué que le rapport évaluant les coûts et les bénéfices de cette liaison à grande vitesse (LGV), commandé par le gouvernement de Giuseppe Conte, sera rendu public après la mi-février. Selon la presse italienne, il ne fait aucun doute que ce rapport recommande l'arrêt des travaux.

"Les études en Italie ont bien avancé. Il faut donc que des décisions interviennent rapidement pour que l'on puisse engager la suite des travaux sur le projet", a insisté la ministre, rappelant que les résultats devront être "partagés et discutés".

Élisabeth Borne devait ensuite échanger avec des élus locaux, à Chambéry, sur les accès à l'ouvrage côté français.

Évoquant la "position claire de la France" sur la poursuite du projet, au regard notamment du traité international ratifié lors du dernier sommet franco-italien, Mme Borne a rappelé "l'engagement" pris à cette occasion par les deux États en soulignant que "le projet doit aller à son terme".

"Pour faire ce tunnel franco-italien, il faut être deux. Ce projet est porté depuis des années par deux gouvernements. Il a fait l'objet d'un engagement très fort de la part des deux pays et de financements européens importants. Je suis confiante dans le fait que l'on trouvera ensemble le chemin pour le réaliser", a-t-elle conclu.

Hasard du calendrier, Matteo Salvini, vice-Premier ministre et chef de la Ligue (extrême droite) dont la base électorale dans le nord du pays est très favorable à la LGV, était aussi en visite, vendredi, sur le chantier de la ligne côté italien.

"Plus tôt on la fait, mieux ce sera", a-t-il affirmé, en totale contradiction avec son partenaire gouvernemental, le Mouvement 5 Étoiles (M5S, antisystème), farouchement opposé au projet.

"Il faut achever cet incroyable, exceptionnel ouvrage public dont l'Italie devrait être fière dans le monde entier. Il y a 50.000 emplois, entre ceux directs et les sous-traitants, qui sont en jeu dans une phase de crise économique et y renoncer et mettre en danger la vie des entreprises me semble peu raisonnable", a ajouté M. Salvini, même s'il a estimé qu'il est "possible d'économiser environ 1 milliard d'euros" sur les 4,5 milliards prévus.

"Ça suffit les bavardages inutiles sur un ouvrage inutile qui ne se fera pas. Pensons aux ponts, aux routes dont notre pays a un besoin urgent", a rétorqué sur Twitter Manlio Di Stefano, secrétaire d'État aux Affaires étrangères et membre du M5S.